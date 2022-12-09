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心理健康問題就像腫瘤，被忽視的時間越長，就會變得越糟。 在COVID-19全球大流行之後，一群在約克地區長大的青少年決定為解決社區中的心理健康問題做點什麼。
Underpression (UDP) 成立於 2020 年，是一個以學生為主導的國際性心理健康組織，旨在倡導和教育公眾心理健康問題，目前在全球五個國家有80多名成員。
Henry Li 是UDP 的主席，同時也是烈治文Bayview Secondary School的一名高中生。雖然UDP總部位於萬錦市和烈治文山，但經過短短數月的發展，他們的影響力就擴散到了海外多個國家，激勵了來自各大洲的年輕人。
營銷副總裁 Haley Ma 補充說，通過 UDP 的社交媒體賬戶，他們已與全球 2,000 多人建立聯繫，分享有關心理健康障礙的信息和照顧自己心理健康的技巧。
Li解釋說，目前與精神疾病相關的恥辱感主要有兩種類型：一種是他人對精神疾病所持的消極或歧視態度，被稱為公眾污名；另一種是自我污名，指的是精神疾病患者對自身處境產生的不利情緒，尤其是內化的羞恥感。
UDP希望為人們建立一個安全的空間，讓他們擺脫對精神疾病的自我污名化，並打破公眾對精神疾病的污名化。 正如項目管理副總裁 Andrea He 所說，「我希望關於心理健康的討論能夠繼續下去，這樣我們就可以幫助消除那些正在默默掙扎的人的孤立感。」
自成立以來，UDP舉辦了許多活動，包括大學網絡研討會、心理健康尋寶遊戲、心理健康盃以及老年人新年賀卡活動。
在大流行期間，人們，尤其是老年人，與家人隔離後可能引發心裡健康問題。 為了傳播福祉，UDP 召集了加拿大各地的學生，通過在線平台設計了個性獨特的新年賀卡並發送給老年人，Li 說，他們最終使用電子郵件向加拿大各地的老年人家庭發送了310多張賀卡。
UDP 啟動的另一個項目是匿名熱線系統，讓那些正在與心理健康問題作鬥爭的人能夠說出自己的想法，提供一個樂於傾聽的耳朵來支持他們。
在這個平台上，來自世界各地的人們可以提交他們對心理健康的任何問題或疑問，UDP 團隊負責及時回复他們。到目前為止，該組織已經收到了 250 多個問題，並為參與解答及傾聽約克區高中生提供了700多個志願服務小時。
UDP 在許多國家得到認可，其執行成員來自秘魯、印度和美國等，這讓Li倍感自豪。 「我的目標是幫助盡可能多的人，很開心可以通過這個組織接觸到這麼多不同的文化， 背景和地點。」
項目管理總監Kate Tang則表示，她很感激社區如此包容，讓他們可以憑藉自己的努力將最初的想法變為現實，她同時歡迎更多約克地區充滿激情的年輕人通過網站加入UDP。