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樹木長成需要數年時間，但砍伐只需幾分鐘。
據鄰居 Lester Wong 稱，於人村的一位房主和承包商砍掉了兩棵 40 英尺高的雲杉樹枝中百分之八十的枝椏，他聲稱，砍樹的潛在意圖是傷害並最終殺死這兩棵樹——這樣它們就可以被移除 .
Wong 並不是唯一一個認為這兩棵樹被過度修剪的人。 在附近居住了將近30年，兼任鄰裏守望委員會隊長的Tim Cheung，對砍樹一事也心知肚明。
「我無法推測他們的意圖，」 Cheung說，「但經修剪過的樹真的很難看。」
由於隱私問題，萬錦市無法提供有關特定物業的更多詳細信息。
「一般來說，當發現違規行為時，工作人員會在需要的地方發布附例命令（bylaw order）採取糾正措施，」規章服務、執行和監管服務經理Christopher Bullen 表示，「命令內容可能因違規類型而異，例如非法砍伐樹木和未經許可造成傷害，都會遭到處罰。」
他鼓勵萬錦市的居民如果對樹木移除或樹木修剪有任何疑問，請聯繫樹木保護工作人員。
來自於人村選區的議員Reid McAlpine 證實，該市在 2021 年收到了關於同一處房產的投訴，但是此後沒有觀察到進一步的修剪。 由於這兩棵樹目前還活著，且每棵被修建過樹已被處以 300 加幣的罰款，以便種植六棵新樹，屋主同意並上交了罰款，因此目前不會有進一步的措施。
McAlpine 重申，任何違反樹木保護條例並被判有罪的人都將受到處罰。
但Wong堅持認為，罰款力度遠遠不夠，甚至認為這種處罰是一種變相的鼓勵，起不到威懾作用。他表示，與房主以更高的價值重新開發房產後可以獲得的收益相比，幾百元的罰款根本算不了什麼。 「而且這種情況發生得太頻繁了，」他說。
Cheung 同意 Wong 的觀點，認為要防止此類事情發生，還需要做更多的工作，而首要任務是教育人們如何正確修剪樹木。
「由於缺乏知識和理解，許多業主選擇由承包商而不是專業樹藝師來處理樹木，」來自斯托維爾Shady Lane專業樹木處理公司的認證樹藝師 Mike Watson 解釋道。
對於那些市府管轄的樹木，只有合格的樹藝師才能獲得修剪許可。 而對於私有財產上的樹木，業主可以隨心所欲地僱用任何人，但 Watson 補充說，「我不會僱用電工來疏通管道。」
McAlpine 指出，很多樹木遭到破壞，並不是因為人們故意想要殺死這棵樹，而是他們把這份工作交給了並不擅長的人。
「萬錦市正在修訂其樹木保護條例，」該市議員說。 「我將推動為所有希望從事修剪樹木工作的人頒發執照，就像我們為鋪設車道的人頒發執照一樣。 我認為，任何在萬錦從事樹木相關工作的人都應該獲得許可後才能行動。」