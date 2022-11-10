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在約克大學今年秋季的畢業典禮上，當萬錦市居民 Hortense Valerie Anglin 走上舞臺上接受她的第一個學位時，受到了全場嘉賓和畢業生雷鳴般的起立鼓掌致意。
「我們學生的多樣性令人難以置信，而且這種多樣性也跨越了年齡，」約克大學校長Rhonda Lenton表示，這是終身學習重要性的完美體現。
受到 79 歲的妹妹 Osra Lindo 的啟發，通過約克大學的預科項目最終獲得了本科學位。85 歲的 Anglin 也希望完成自己的夢想，她在半個多世紀前，高中畢業後就中斷了學業，只是這趟繼續教育的旅程並非不輕鬆。
最開始，Anglin需要完成指定的橋樑課程，即大學前的預備教育。後來受疫情影響，授課方式由線下轉變為網課，Anglin不得不迅速適應新的學習方式。在這個充滿挑戰的過程中，約克大學的技術支持團隊以及教員等，都為她提供了巨大的幫助。
為了有資格獲得約克文理學院的學士學位課程，Anglin還參加了專門的女性銜接課程。「在13 週的時間裡，我必須每天往返於位於 Jane 和 Finch 社區的 Yorkgate 購物中心的約克大學 – TD交流中心。」
2018 年 6 月和10月，Anglin的妹妹和孫女Vanessa Joy Anglin 曾經走上過同一個舞臺，領取屬於她們的畢業證。如今歷史重演，Anglin也在這裡接受了畢業祝福。
「這絕對是一種欣喜若狂的感覺！」這位牙買加出生的奶奶在畢業典禮後說，她很享受這段旅程的每一刻，每一刻都充滿了意義和快樂。
Anglin姐妹的經歷無疑為許多渴望接受高等教育的老年人帶來了榜樣的力量。
「預科是對大學環境的模擬，」 Anglin認為，該項目不僅為像她這樣的老年人提供了再次接受高等教育的機會，也支持那些在接受高等教育方面可能遇到挑戰的人，尤其是新移民。「它為來自不同國家的，擁有不同教育背景，如物理治療、醫學實驗甚至護理學位的人，為回到他們原來的職業或轉向其他職業提供了可能性。」
完成銜接課程後，Anglin決定攻讀宗教研究學位。
由於對很多學科都感興趣，Anglin還報名參加了今年秋天的人類學課程。 熱情而精力充沛的她表示，「誰知道呢，我的下一個目標可能是在未來幾年內攻讀碩士學位。」