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在Facebook、Instagram、小紅書等社交媒體上隨機搜索，就會發現萬錦市的居家企業範圍廣泛，涵蓋餐飲、美容、服裝等多個行業。 這些作坊沒有店面，營業時間不固定，服務主要靠預約，但生意依然興隆。
Helen Yang的家庭紋繡工作室已經經營了七年，提供半永久紋眉。 Yang非常喜歡在家辦公的模式，沒有房租，工作時間靈活，沒有通勤壓力。
萬錦市經濟增長、文化和創業主管Chris Rickett表示：「自人們擁有房屋以來，家庭企業就一直存在。」 「我們確實發現許多企業家都是從在自己家裡經營開啟自己的創業之路的。這在許多城市都很普遍，因為新企業家通常需要時間來建立自己的客戶群，以便能夠負擔得起租用商業空間和僱用員工的費用。」
目前的客源對Yang於來說是比較穩定的。 「我一開始只是兼職，但現在已經是全職工作了，」她說。 「工作室就在我家的客廳裡，位於萬錦市交通便利的社區，沒有租約或其他麻煩。」而且整個工作室只有她一個人，也不需要擔心招工的問題。
與實體店掛著醒目的招牌不同，大多數家庭作坊需要顧客的口口相傳才能維持業務。
過去兩年一直在斯托維爾經營家庭甜品店的 Tina Zhang 說，曾經她不得不完全依靠社交媒體做廣告。今年早些時候，她終於在萬錦開了一家名為 OhBeluga Cakes 的實體店。
Zhang充分利用了疫情時政府的政策支持，於 2020 年底至 2021 年初期間創建了自己的家庭烘培店，當時安省作出了監管改革，允許商家更靈活地銷售低風險的家庭自製食品。
與家庭作坊相比，實體店的經營顯然有更多的要求，從店面裝修、僱用合適的工人、害怕被租金支配，到營業額壓力等。
在Zhang的家庭麵包店裡，她一人分飾多角，除了是老闆，還是麵包師、客服、送貨司機。 她坦言，這非常非常辛苦，而且在家工作很難將工作和生活分開，這對她的個人生活質量造成了影響。
Zhang認為，轉為實體店是家庭作坊擴大規模的必由之路。 「以家庭為基礎的商業模式不允許我僱傭更多的幫手，我經常面臨超出我能力範圍的訂單，」她說。
實體烘培店在開張前就麻煩不斷，Zhang透露，第一個挑戰就是找到合適的員工。 在店面裝修期間，由於發生了一些延誤，導致原本打算加入的員工選擇來放棄。最終她又花了幾個月的時間才找到新員工，還不得不放寬了一些招聘標準。
Yang也不排斥未來將開設實體美容院的可能性。 「如果我想擴大規模並提供更多服務，我必須租用更大的空間和更多的設備。」 但在現階段，她對經營模式以及與家人和日程安排的靈活性感到滿意，所以暫時沒有擴張的打算。
Rickett 說：「人們通常會在家裡開始創業，一旦建立了足夠大的客戶群，就會開一家實體店。萬錦市政府鼓勵人們創業，還提供包括小企業規劃等項目來支持他們。」
同時，他提醒希望在家中創業的企業家註意市、省和聯邦的規章製度。 如需更多信息，請訪問 https://www.markham.ca/wps/portal/home/about/city-hall/bylaws/bylaw-guide-for-homeowners/home-based-business。