This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Brian Capitao here.
位於旺市的加拿大奇幻樂園將於本週末開啟季節性招聘會，計畫招聘4000名員工，為5月5日的盛大開幕做準備。
從2月18日到2月24日的招聘閃電戰為期一週，將填補大部分空缺。奇幻樂園通過新聞通稿表示，此次招聘是其母公司Cedar Fair在美國和加拿大所有樂園中開展的有史以來規模最大的招聘活動。
總經理Norm Pirtovshek表示，所有季節性的員工在為客人提供精彩體驗的使命中發揮著重要作用。
目前所有的空缺職位都可在奇幻樂園的官網上找到，包括項目操作員、食品和飲料服務員、救生員、安保人員、客服、門票工作人員、維修人員、零售服務員、園區服務員等。
除了在線提交申請，求職者也可參加現場招聘會。具體時間為2月18日至24日上午10點到下午3點，地點位於Human Resources Centre, 1 Amusement Dr., Vaughan，請註意2月20日家庭日不開放。
奇幻樂園的工作最低年齡為15歲。所有16歲以上的求職者都將獲得高於最低工資的薪酬，如果申請人曾於2022年就職於同一崗位，重新聘用後薪資也會有所上升。
Pirtovshek說：「我們很自豪能夠提供極具競爭力的工資，驚人的福利，以及結交終生朋友和培養必要的領導技能的機會，以幫助建立未來的職業生涯。」
此外，申請者們非常關註的員工福利包括在非工作時間免費和無限製地使用樂園和水上樂園，為朋友和家人提供免費促銷門票，參加整個季節的獨家員工活動，還有其他安省合作景點的折扣，食品和商品的員工折扣等等。
更多求職詳情，請訪問奇幻樂園官網。