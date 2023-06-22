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萬錦亞洲文化美食節將於 6 月 23 日重返街頭，帶來一場感官盛宴。 這個為期三天的活動通過匯集許多亞洲國家的風味、香味和色彩來慶祝加拿大的多元文化。
作為北美最大的戶外亞洲節日，該活動有 150 多家食品攤販提供各種美食，還有展示來自許多國家的傳統音樂、舞蹈和藝術形式的文化表演。
今年的特別之處在於，它將同時舉辦排華法100周年全國紀念活動觀禮會。
由參議員胡元豹和鬍子修主持，以及在行動！ 加拿大華人團結基金會的支持下，觀禮會旨在提供一個機會認識加拿大華人與加拿大原住民之間的長期關係，增強自豪感和歸屬感，並採取行動反對種族主義。
請注意，排華法案百年紀念觀禮會將在6月23日下午 3 點至 5 點舉行，也就是美食節開幕之前，您也可以通過 Zoom 在線參加。
活動地點：
Kennedy Road and Steeles Avenue East
開放時間：
6 月 23 日下午 5 點至 11 點
6 月 24 日上午 11 點至晚上 11 點
6 月 25 日上午 11 點至下午 5 點