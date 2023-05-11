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位於旺市3175 Rutherford Rd.的Mo'Ramyun希望重新定義最好的韓國料理。
「每一天，我們都致力於讓我們的食物高於您對方便麵的預期，更美味、更健康、更愉快，」店主 Harry Hail Kim 說。
從韓國移民到加拿大後，Kim和妻子有過各種創業經歷，從便利店到其他風格的餐廳。 終於在 2018 年，出於對傳統韓國食品的熱愛，Kim決定開設一家拉麵餐廳，供應廣受歡迎的韓國拉麵和特製湯底米飯。
「當人們談論方便麵時，總是將它與廉價和不健康等污名聯繫在一起，」 Kim說，「Mo'Ramyun 肩負著一項前所未有的使命，即改變多倫多人對『方便麵』的看法。」
招牌菜與餐廳的名字相符——據 Kim 介紹，Mo'Ramyun 是一道包含雞肉、五花肉、雞蛋和蔬菜的韓式拉麵，其特別之處在於湯底，是用豬骨和雞骨混在一起熬製的，烹飪時間長達8小時。
除了湯底拉麵和乾拉麵，Mo‘Ramyun 還提供各種韓國街頭美食，如甜辣醬炸雞翅和韓式炒年糕等。
對於每天幾乎都是從上午 11 點工作到晚上 11 點的超級勤奮老闆 Kim來說，他的想法就是為社區居民提供一個舒適的地方，讓他們可以體驗韓劇中所描述的韓國文化：讓拉麵成為酒吧的火爆單品，並融入其他美食。
「餐廳名稱中的『MO』意思是『更美味』、『更多營養』、『更愉快』，」Kim 解釋說，他們一直努力在經典湯底和自己獨特的湯底配方中取得平衡。
Kim希望拉麵不僅僅是高碳水化合物含量的舒適食品； 相反，他想通過抵消麵條中的反式脂肪並添加新鮮健康的配料來給人一種幸福感。
MO’ RAMYUN
LOCATION: 3175 Rutherford Rd., Vaughan
WEBSITE: moramyun.com
PHONE: 289-597-8810
HOURS: Daily, noon to 10:30 p.m.