This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Irene Wong at https://www.yorkregion.com/news-story/10711440-markham-s-frilu-among-13-toronto-area-restaurants-to-earn-michelin-star/.
在多倫多獲得米其林星級的 13 家餐廳中，Frilu 是位於萬錦市康山區的一顆隱藏的寶石。
位於 7713 Yonge St. 的這家新式餐廳採用當地和時令食材烹製，深受亞洲風味和手藝的影響。餐廳名為 Frilu ，源自挪威語 friluftsliv，大致意思是「與自然融為一體」。
以下是米其林評審員對 Frilu 的評價：
「有一種說法是我們應該像沒人註視那樣跳舞。這句格言對於主廚 John-Vincent Troiano 來說再合適不過了。他在餐廳裡按照自己的節奏烹飪，方圓幾公裏內，他的tasting menu獨樹一幟，只包含煙熏、野味和精製醬汁，不過卻佔據著非常顯著的位置。John-Vincent Troiano的店面雖小，卻人才濟濟，裝飾不追求繁複，小小的盤子盡顯精緻。他們自己農場的高品質產品加上有趣的日本元素，讓人感覺很自然。」
Frilu 曾出現在 yorkregion.com 每週一次的 Neighborhood Eats 中，它被描述為由 Troiano 經營的「味覺遊樂園」。
Troiano 在多倫多師從日本主廚 Maskai Hashimoto，曾在市中心的 Tutti Matti 學習托斯卡納，並在哥本哈根和舊金山實習。他和他的妻子 Sandra最終決定將夢想帶回家，並在康山開了 Frilu，這是一家北歐風格的極簡主義餐廳，菜單更是別出心裁。
Frilu 與 Willowolf農場合作，後者是一個佔地 15 英畝的小型農場，位於安大略省西北部小鎮Tottenham。這種合作夥伴關係使 Frilu 能夠提供真正的從農場到餐桌的體驗，專註於食材的質量和季節性。在 Instagram 上，你甚至可以看到 Troiano 在清晨為當天晚間的菜餚收割。
疫情期間，這家餐廳一直關閉到 2020 年 7 月底。重新開放後多了一個新的露臺，可以在炎熱的下午預訂晚餐、甜點或一些冰鎮啤酒。請註意，室內和室外用餐均需預約。
在多倫多第一版的《米其林指南》中，共有 12 家一星餐廳和 1 家二兩星餐廳上榜。多倫多也成為首個入選《米其林指南》的加拿大城市，該指南以對全球美食目的地進行排名而聞名。
米其林指南國際總監 Gwendal Poullennec 表示，選擇的多樣性反映了這座令人興奮的城市的國際化靈魂。從日本懷石料理到意大利、墨西哥或現代美食，這裡有多大 27 種菜系，讓每一位吃貨都能得到滿足。多倫多是一個多元文化的地方，人們在這裡享受建築、藝術和自然，現在它也成為世界級美食家的目的地。
以下是摘星餐廳的完整名單：
兩星
Sushi Masaki Saito, 日本/壽司料理, 廚師 Masaki Saito
一星
Aburi Hana, 日本/懷石料理
Alo，當代美食
Alobar Yorkville，法餐
Don Alfonso 1890 Toronto，意大利美食
Edulis, 當代美食
Enigma Yorkville，當代美食
Frilu, 當代美食
Kaiseki Yu-Zen Hashimoto, 日本/懷石料理
Osteria Guilia，意大利美食
Quetzal，墨西哥美食
Shousin，日本料理/壽司料理
Yukashi，日本/懷石料理