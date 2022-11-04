This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Irene Wong at https://www.yorkregion.com/news-story/10751144-markham-votes-markham-sees-first-decline-in-voter-turnout-since-online-voting-launched/.
2022 年萬錦市選舉的選民投票率是該市推出在線投票以來的第一次退步。今年，只有 32% 的合格選民投了票，7% 的登記選民投了紙質選票， 93% 的選民投了網上選票。
相比之下，2018 年有 38.6% 的選民行使了民主權利，2014 年為 36.8%。
萬錦市是加拿大第一個在 2003 年提供在線投票的地方自治市。2006 年和 2010 年選民投票率從 26.7% 攀升至 36% 。
今年，Elections Markham 表示，他們推出了一系列客戶服務增強功能，包括提供多語言選民信息、150 種語言的選民幫助熱線和 24/7 人工智能投票助手，以期打破障礙，讓投票更容易實現。此外，萬錦市還提供了運行時間最長的在線投票計劃。不過，投票率還是比 2018 年的最高點下降了 6.6 個百分點。
Kammy Wang 拒絕面對鏡頭，她已在萬錦第二選區居住了 20 多年。今年是她第一次放棄投票。當有著12 年的從政經驗的前市議員何胡景離開這一席會轉而競爭區域議員時，第二選區突然多了很多「空降兵」，Wang之所以這樣形容，是因為在選舉前她從未在社區裡見過他們，「因此不知道該投誰的票。」
低投票率也引發了社區社交媒體應用 Nextdoor 的討論。選民冷漠、不間斷的選舉，甚至排燈節都被列為選民投票率失望的原因。
Elections Markham表示會繼續研究 2022 年市政選舉的更多統計數據，包括選區投票率，也許會在將來給出關於本屆選舉更好的解讀。
經Elections Markham確認，萬錦市的新議會成員包括：
市長：
薛家平
區議員：
陳國治
何胡景
Jim Jones
李國賢
第一選區議員：Keith Irish
第二選區議員：劉肇麟
第三選區議員：Reid McAlpine
第四選區議員：Karen Rea
第五選區議員：Andrew Keyes
第六選區議員：楊绮清
第七選區議員：Juanita Nathan
第八選區議員：李思韻
英語教委 （約克教育局）
第 1 & 8區: Jenny Chen
第2 & 6區: 林勁浩
第 3 & 4區: Ed Law
第 5 & 7區: Michael Chen
英語天主教委 （約克天主教育局）
第 1, 2, 3 & 6區: Carol Cotton
第 4, 5, 7 & 8區: Frank Alexander
更多信息請訪問 ElectionsMarkham.ca/results。