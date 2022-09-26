This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Irene Wong at https://www.yorkregion.com/news-story/10702189-markham-votes-ward-2-councillor-candidate-ritch-lau/.
姓名
劉肇麟
職位
電視新聞主播、記者
聯繫方式
E-Mail：vote@ritchlau.ca
網站：www.ritchlau.ca
競選職位
萬錦第2選區議員
從政經驗
在過去的 15 年裡，了解公共政策是我工作的主要部分。報導聯邦、省和市政府的每一項新政策、撥款和預算公告是我的日常職責。在每次選舉期間，我總是站在第一線與候選人交談，並向加拿大各地的觀眾提供公正的信息。
為什麼決定參選？
我堅信我們的議會應該是無黨派的、獨立的，以公眾利益為導向的。市議員必須不被不正當的政治因素、投機取巧的私人利益和城市項目的既得利益的影響。作為一個無黨派的候選人，我可以獨立判斷，在做每一個決定時真正優先考慮公眾利益。
如何在這個角色中擁抱和擁護多樣性？
我 14 歲時作為新移民來到加拿大。我珍惜加拿大對所有文化和少數族裔的尊重。作為你們的市議員，我期待通過外展和組織社區活動來支持我們當地的少數民族社區，慶祝我們的文化。我們為加拿大的自由和民主感到自豪。我們將促進和教育我們的孩子關於包容性的理解，共同建立一個沒有仇恨和種族主義的和諧社區。
最關心的三個問題？
社區和道路安全
增加休閒和綠色空間
交通及運輸
如果當選，100天內將完成什麼？
受你們投票的委託，我將全力爭取改善萬錦第2選區。在我的第一個任期內，我將專註於解決一些住宅街道上的超速問題，改善標誌並實施威懾，以確保行人和兒童的安全。另外，部分第2 社區還需要更好的便利設施、社區設施和公園振興。我承諾對公眾負責，並定期向居民們報告進展。我認為，重要的是要繼續傾聽居民的需求，不要在當選後脫節。