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廢除中醫立法的故事是我今年寫的最有爭議的故事，也是對我影響最大的文章之一。
省長福特於2 月份推出了《2022 年工人工作法案》，附表 5 《廢除傳統中醫監管法案》，也就是88號法案，旨在減少語言障礙，讓更多的人進入該領域工作。 福特進一步解釋說，他的政府繼承了一個破碎的系統，這就是他不得不放鬆對中醫的管製的原因。
雖然福特的決定得到了包括加拿大中醫針灸協會在內的一些團體的大力支持，但此舉也引發了中醫管理機構——安省中醫師及針灸師管理局（學院）的強烈反對。
3 月初，一個阻止廢除中醫立法的組織——反對廢除中醫法案大聯盟，在萬錦市舉行了大規模集會。
對於第 88 號法案，多倫多中醫學院院長 Mary Wu 認為它將導致學院解散，所有從業者會失去他們的證書和頭銜。 她質疑，如果中醫從業者只受當地公共衛生機構的監督，針灸等治療就會像打耳洞和紋身一樣隨意。
Stephen Liu是支持廢除中醫法案的其中一員，在他看來，很明顯有人企圖混淆視聽，將取消學院等同於取消中醫，而事實是將中醫監管移交給衛生部下屬的新監管機構，且現有的中醫和針灸師執照不會受到影響。
文章發表後，我收到幾封支持重新立法的讀者來信。 其中一位表示，中醫博大精深，沒有漢語和醫學基礎的門外漢在看不懂《黃帝內經》、《傷寒雜病論》等中醫古籍的情況下，僅在一些教育機構通過數百小時學習很難成為專業人士。
這位讀者也附和了我採訪的資深中醫師，指出學院應該拿出更有說服力的課程和資格審查標準。
與此同時，我也不止一次收到親校方的回應，說我的觀點非常片面，在陳述事實方面一塌糊塗。
坦率地說，圍繞該事件本身就爭議不斷，導致這篇文章也褒貶不一。 我也很困惑，為什麼爭論了數年，雙方都無法說服對方。 中醫是中華文化最具特色的代表之一，但中醫兩派的對立甚至分裂，在華人社會引起了不和。
3 月份，隨著安省政府取消《廢除中醫立法》和學院同意符合條件的候選人可以選擇參加中文考試，這場僵局暫告一段落。
我試圖聯繫該學院，希望了解推出中文考試後的報考情況，比如報考人數和參與度等問題，但截止發稿日期，並未收到有效回覆。
更讓我沮喪的是，我之前採訪過的一些中醫從業者也拒絕就中文考試發表評論，因為經過多年的鬥爭卻沒有獲得行醫執照，他們中的許多人已經決定退休。
長期對抗是我最不想看到的，我個人的感覺是，如果我們能以英語為媒介，以更包容但更專業的態度去傳播和發揚中醫，把傳承了幾千年的中醫與西醫結合起來，或許能為患者和社區帶來更好的治療效果和局面。