This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Irene Wong at https://www.yorkregion.com/news-story/10852957-where-are-properties-selling-quickest-markham-s-thornlea-and-vinegar-hill-neighbourhoods-saw-speedy-homes-sales-in-7-days/.
自加息以來，大多倫多地區的房屋銷售明顯有所放緩，但萬錦市 1 月份的房屋銷售速度仍然高於多倫多地區的平均水平。
根據房地產中介 Zoocasa 的一份報告，本市 1 月份有 290 套新掛牌房源和 146 套成交房產，平均需要 33 天才能售出。
賣得最快的地方是 Thornlea 和 Vinegar Hill，這兩個社區的房屋平均只在市場上停留 7 天，其中最暢銷的地點是於人村，共賣出 99套房。
「總體而言，約克地區的房屋在市場上停留的時間比多倫多地區的平均水平少三天，」Zoocasa 發布的報告中寫道。 根據多倫多地區房地產委員會 (TRREB) 的數據，截至去年 12 月，多倫多地區的房屋平均掛牌時間為 40 天。
今年1 月， GTA 售出的五套最昂貴房屋之一也位於萬錦市。 這套Thornhill的五臥室房產，擁有七個浴室和 10 個停車位，最終以 4,521,000 加幣售出，且僅在市場上停留了兩天。
TRREB的數據顯示，截至 1 月，萬錦市的房屋平均價格為 $1,265,937，雖然單戶住宅的平均價格環比下降 7.19%，但公寓和聯排別墅的平均價格分別上漲 4.7% 和 3.8%。2022 年 12 月，該市單戶住宅的平均價格為 1,785,083 加幣；今年1月該數字降為1,656,706 加幣。