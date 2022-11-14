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自 11 月 10 日以來，萬錦Grace教堂展出了一張巨大的罌粟花網，分別從教堂的屋頂和鍾樓垂下，非常壯觀。
該項目始於去年 11 月 11 日紀念日服務的一個小祭壇，教堂隨後邀請教會成員，及他們的親朋好友一起製作罌粟花，為來年的大型展覽做準備。
「從那時起，我們一直忙於製作，直到今年9 月底。然後 10 月和 11 月則忙於將它們編織到同一張網上，」教區行政長官 Maria Castle 說。
Castle 不確定先後有多少名誌願者作出了貢獻，因為朋友、家人、朋友的朋友還有很多從未到訪過教堂的人都參與了這項活動。
「任何會鉤針或編織的人都可以幫忙，即使不會，也可以捐贈紗線，」 Castle說，花朵製作完成以後，還有很多人義務來到教堂幫忙佈置。
總體而言，大家一共手工製作了約 2,600 朵罌粟花，製作的每一朵花，無論大小，華麗或不華麗，都已在教堂展出。
在過去的三周裏，所有義工都非常辛苦，因為要趕在11月11日紀念日之前把所有花朵都逢到同一張巨網上，並懸掛到室外。
不過，所有的努力都是值得的。Castle 表示，很多人在路過教堂時都會停下來拍照，然後通過打電話、發送電子郵件等形式分享這個裝置，還有人會走進教堂告訴我們它有多好。「雖然這是第一次舉辦這樣的活動，但教堂很高興這些罌粟花受到的關註和它給紀念日帶來的熱度。」