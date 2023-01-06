This story is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version at https://www.yorkregion.com/news-story/10807288-series-of-york-region-events-to-mark-100th-anniversary-of-chinese-exclusion-act/.
非營利組織致敬早期中國移民加拿大基金會（TECI）宣布了一系列活動，以紀念《1923 年排華法案》頒布 100 週年。
11 月 26 日，TECI 名譽主席 Nancy Siew 在萬錦 Aaniin 社區中心舉行的新聞發布會上說：“我們必須攜起手來，讓加拿大成為世界羨慕的國家，讓加拿大擺脫過去的困境，創造一個公正和更美好的社會。”
她引用了一段來自受歧視影響家庭的話：“我的祖父於 1921 年來到加拿大，他和我的幾個親戚不得不繳納 50 加元的人頭稅才能留下來。 這就是為什麼我的父親在中國出生和長大，因為我的祖父付不起人頭稅。”
Siew非常希望將這段歷史寫進加拿大歷史，讓加拿大人了解早期華人移民所遭受的不公正待遇，並請求政府出資在大多倫多地區和大多數華裔加拿大人現在居住的其他城市
建造一座公私合營的紀念館，以紀念華人先驅。
TECI 董事會成員 Ellen So 表示，2023年的一系列紀念活動包括音樂會、教育活動以及與社區合作夥伴的合作活動。 以下是一些亮點：
- 李德倫音樂基金會將舉辦東西方音樂會，以及新音樂劇《鐵路》的全球首演。
- 加拿大交響樂團（Canadian Sinfonietta）將舉辦亞洲傳統月音樂會。
- 萬錦市博物館將舉辦展覽，讓更多年輕的加拿大人了解中國鐵路工人以及他們多年來對加拿大的貢獻。
TECI 的宗旨是教育加拿大人了解自 1923 年排華法案以來華人移民在加拿大所經歷的考驗、艱辛、磨難和成功，並為我們共同生活在一個充滿尊重、和諧和繁榮的國家做出貢獻。 更多信息請訪問 tributeeci.org/。