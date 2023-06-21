This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Yorkregion.com at https://www.yorkregion.com/news/markham-mayor-frank-scarpittis-amalgamation-proposal-rejected-by-other-york-region-mayors-province/article_b7d38432-94b4-5117-b5b1-6639615b7def.html?.
6 月 14 日，萬錦市市長薛家平發出一封公開信，要求將約克區的九個自治市與地區政府合併成為一個城市，引發軒然大波，約克區的其他市長也紛紛加入討論，發表各自的看法。
在迄今為止做出回應的人中，大多數人反對薛家平的想法。 只有東貴林伯里的市長 Virginia Hackson 沒有否定這個想法，表示她正在採取觀望態度。
奧羅拉
奧羅拉市長 Tom Mrakas 在一份準備好的聲明中表示，他「強烈」反對將約克地區的各市政府合併為一個城市。
「令人非常失望的是，薛家平市長在沒有充分與約克區所有市長聯繫以更好地了解他們的觀點之前，就草率地針對這樣一個對人們生活產生重大影響的複雜問題發表了聲明，」他說。
Mrakas贊成薛家平提出的成本節約的概念，但不是以他提議的方式。
「我對我們地區政府如何重組以加強服務有自己的想法，我將很快提出這些想法。」
東貴林伯里
Hackson指出，省政府已經宣布對市政治理進行審查，而地區議會尚未有機會討論這一決策。
「在分享任何意見和觀點之前，我認為了解正在提議和考慮的內容很重要，」她說。「東貴林伯里是加拿大發展最快的城市，我們的議員致力於不斷探索為居民提供服務的有效方式。」
喬治娜
「從歷史悠久的市中心、美麗的海灘到鄉村景觀，人們來到喬治娜是為了離開城市，而不是融為一個城市，」市長Margaret Quirk說。
與其他市長一樣，她對薛家平沒有事先諮詢他們就宣布這一消息表示失望。
「聽說薛家平市長要把整個約克區合併為一個大城市，我不明白像喬治娜這樣人口眾多的小社區如何能看到他所聲稱的所有好處，」她說。
「合併並不是提高效率的必要條件，我期待更多的討論，以探索那些有利於所有市政當局的機會。」
國王鎮
國王鎮市長史蒂夫Steve Pellegrini在一份準備好的聲明中說：「作為約克區一個獨特的社區——國王鎮的市長，我強烈反對市長薛家平提出的將所有地區合併為一個特大城市的提議。」
「我很失望，薛家平市長在沒有徵詢其他同僚意見的的情況下，就單方面提出這個提議，」他繼續說道。
「將約克所有獨特的社區合併成一個特大城市需要數年時間並耗資數百萬加元，多倫多的例子表明了其中的複雜性和挑戰。」
紐馬克特
紐馬克特市長John Taylor在聲明中表示：「我認為薛家平市長對約克區合併為一個城市的提議並沒有反映大多數約克區居民或約克區其他民選官員的意願。」 Fraser Institute 和Western University大學教授蒂Timothy Cobban對多倫多市合併的研究表明，合併約克地區的上層和下層城市不會節省開支。
Taylor告訴 YorkRegion.com ：「我非常擔心紐馬克特、喬治娜和奧羅拉等較小社區的民主聲音會在一個大城市的議會提議中消失。」
他的聲明還說，合併需要數年時間，耗費大量的能源和資源，居民希望政府更多地關注「無家可歸危機、住房負擔能力危機、氣候危機以及交通和擁堵」等問題。
烈治文山
烈治文山市長David West也表達了反對合併的觀點。
「居民投票選舉我們做市長和議員，不是為了解散烈治文山的，」他說。「我們對社區的未來有著美好的願景，而解散列治文山只會讓這一願景陷入危險。」
他指出，本市議會專注於當地的重要問題，尤其是開發更多住房的需求。
旺市
截至本文發稿，旺市長Steven Del Duca尚未發表官方評論，YorkRegion.com被告知無法與市長取得聯繫。
2018 年，在省政府裁定約克地區治理結構應保持原樣之前，Del Duca曾尋求成為約克地區的第一位民選主席，通常由地區議會任命。
斯托維爾
斯托維爾市長 Iain Lovatt 同意政府可以通過提高效率來節省資金，但認為這可以在現有的兩層結構內完成。
他在官方聲明中說：「約克區的九個市鎮在人口、地理和優先事項方面各不相同，我相信我們市鎮的獨特性是約克區最大的優勢。」
他說，他歡迎省政府支持提高效率的努力，也支持任何改變治理結構的決定，包括與居民、議員等進行充分協商。
安省
省府也給出了對於薛家平公開信的看法。
報導稱，在 6 月 15 日 GO Transit 在惠特比舉行發佈會時，省長福特被問及關於公開信的看法，福特拒絕了這個提議。
市政事務和住房部長Steve Clark的發言人Victoria Podbielski表示，安省政府將在未來幾週內為約克，達勒姆，荷頓，尼亞加拉，錫姆科和滑鐵盧等上級城市任命區域協調員。
「雖然審查過程尚未開始，但省府無意單方面對這些地區的市政當局進行合併。協調人的任務是提出建議，以確保市政治理結構能夠有效應對當今安省快速發展的市政府面臨的問題，包括解決住房供應危機。」