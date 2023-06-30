This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Yoyo Yan at https://www.yorkregion.com/things-to-do/markham-opens-photography-exhibition-to-mark-100th-anniversary-of-chinese-exclusion-act/article_413350c7-92c8-577f-a1d5-605a55c8c129.html.
名為「嚮往與歸屬，百年移民故事」的攝影和故事展覽正在萬錦市瓦利藝術畫廊（Varley Art Gallery of Markham）上演，該活動由非營利組織「冇見好耐」（LTNS）的藝術家和教育家策劃。
展覽以《排華法案》一百週年為契機，探討了加拿大殖民史的陰暗面，該法案在整整一代人的時間內禁止幾乎所有從中國移民到加拿大的人，給他們帶來了巨大的生活和精神壓迫。
2023年也是《威廉姆斯條約》簽署一百週年——這部由加拿大政府和七個第一民族簽署的官僚法案將安大略省南部的最後領土主權移交給了加拿大政府，被移交的區域就包括了如今瓦利藝術館所在的這片土地。
LTNS成員對萬錦本地居民就歸屬感進行了採訪和拍攝，並徵集了本次展覽中呈現的照片和故事。
通過此次活動，LTNS邀請人們反思： 我們在這片土地上如何自處？我們記住了什麼，又遺忘了什麼？我們在和解中扮演什麼樣的角色？我們又該如何生根？
「我很高興這次重要的展覽在瓦利美術館舉辦，」萬錦市市長薛家平說，「至關重要的是，我們要銘記我們國家歷史上的黑暗事件，以確保它們不會再次發生，這次展覽體現了這一承諾。」
瓦利美術館館長 Niamh O』Laoghaire 表示：「LTNS 最初是在 COVID-19 大流行期間聚集在一起，並在位於Spadina和Dundas社區附近的多倫多市中心唐人街開始了他們的工作。」
「近幾十年來，湧入多倫多老唐人街的中國移民數量有所減少。 相反，多倫多近郊（如士嘉堡、萬錦、烈治文山）逐漸取代市中心的老唐人街成為了華人移民的首選。 LTNS 選擇關注萬錦市的華人僑民，以擴大他們對華人社區的了解，特別是了解郊區華人的經歷和故事。」
LTNS 的最終目標是將人們聚集在一起。 Brenda Joy Lem是一位藝術家、LTNS 成員，也是本次展覽的共同組織者。 她解釋說，「分享故事不僅可以建立聯繫，還可以為人們提供如何在困難時期生存的實際例子，並讓潛意識的感受浮現出來，從而開始有意識的社區建設過程。」
該展覽設有一系列旨在增強體驗的相關項目。 請訪問 VarleyArtGallery.ca 了解更多信息並進行註冊。