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「募捐幹細胞運動」（Stem Cell Drive Campaign）將在8月11至13日在列治文山《時代廣場夏日時代嘉年華》開設募捐幹細胞登記攤位。多個華人社區組織合作、協助加拿大血庫(Canadian Blood Services)舉行募捐幹細胞登記活動，為加拿大近千個垂危病者找尋適合的幹細胞捐贈者。
加拿大血庫的數據顯示，截至2023年7月，全國共有452,682名註冊捐贈者，其中華裔註冊者32,060人，占比僅為7.08%。同時，等待患者總數為966人，其中華裔患者34人。
由於遺傳基因所限，許多患者的成功配對幾乎只能來自於同種族的捐獻者，因此急需大量華人參加登記。包括展望青年、加拿大中國專業人士協會（CPAC）、Toronto Chinese Catholic Task-Force等10多個華人社區組織現聯手推動挽救生命，鼓勵年輕華裔踴躍參與捐獻登記。
該運動發起者之一李樹德表示，華人幹細胞的缺乏比白人嚴重幾倍。
「白人患者找到合適幹細胞的機會約為80%，而華裔加拿大人只有20%，」他坦言，自2016年該活動啟動以來，華裔註冊的比例有所增加，但並不明顯。
來自Elizabeth Lue骨髓基金會的Phillipa Lue認為，人們猶豫或害怕的原因是對幹細胞捐贈的不了解。
作為一名33年前因罕見疾病失去了6歲女兒的母親，Lue經歷了一段漫長而痛苦的時光：由於血庫沒有適合女兒骨髓的捐贈者，她不得不發動全社會的力量向陌生人求助。
雖然在短短四個月的時間裡就有超過1萬人為Elizabeth做了配對測試，但遺憾的是沒有成功。
對於Lue和她的家人來說，這場悲劇給他們帶來的唯一安慰是看到更多的少數族裔將他們的名字加入了捐贈名冊。
「其實捐獻外周血幹細胞沒有人們想象的那麼痛苦，況且現在的登記過程比90年代要簡單得多，整個過程僅需約10分鐘，用綿花棒擦擦口腔，採集口腔細胞，全無痛楚，」 Lue解釋說。
在8月10日的動員發佈會上，李樹德還談到了關於幹細胞捐贈的最大擔憂——它是否會造成身體傷害。
「捐贈過程幾乎和獻血一樣簡單，捐者的血液會經過一個消毒過的儀器，幹細胞被篩選出來後，百份之九十九的血液又回到捐贈者身體，幾乎沒有任何嚴重的副作用。」
他說，幹細胞輸到病人身內後會自動行至骨髓，並開始為病者生產各種血細胞，包括健康的紅血球、白血球和血小板,以取代已被電療和化療所殺死的癌細胞。
「最重要的是，骨髓和和幹細胞捐贈者將在幾天內恢復工作，上學和大多數其他活動，他們的骨髓將在幾周內恢復正常水平。」另外，即使配对成功，登记者仍可考虑是否愿意捐赠。
募捐登記的資料將放在一個國際性幹細胞資料總庫，以供各國病患者作匹配搜索，因此可以增加加拿大和世界其他國家的華裔患者得到匹配的幹細胞的機會。
該活動呼籲年齡在17 - 35歲之間的年輕人參加本屆烈治文山夏季狂歡節，並歡迎大家鼓勵適齡的親人和朋友參與捐獻註冊。即使你這個周末沒有時間，也可以隨時在網上申請採樣包並完成註冊檔案。
至於為什麼年齡要限制在17-35歲，多倫多華人天主教工作小組的Raymond Dau解釋說，這是加拿大血庫的要求，因為醫學研究表明，來自年輕捐贈者的細胞可以使移植後的患者更好地長期存活。
此外，除了加拿大公民和永久居民，也歡迎有永久地址和電話號碼的國際學生註冊成為幹細胞捐贈者，更多信息請訪問blood.ca。
今次募捐幹細胞登記活動的時間和地點如下: 時代廣場Times Square Mall, 550 Hwy 7, Richmond Hill (Hwy 7 & Leslie): 8 月11日（星期五）下午5時至晚上10 時；12日（星期六）中午12時至晚上10時；13日（星期日）中午12時至晚上7時。屆時會有歌舞義演及呼籲活動，鼓勵參加救人工程。