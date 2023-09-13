This story is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version at https://www.yorkregion.com/news/me-lau-family-foundation-scholarship-opportunity-returns-for-grade-12-students-in-york-region/article_7dcb6268-c41e-52cb-9359-b5fcaa1806fb.html.
ME & Lau家族基金會與萬錦市的Community Living York South合作，現正接受居住在約克地區的 12 年級及以上學生的獎學金申請。
該獎學金由ME & Lau家族基金會創建和資助，旨在鼓勵和促進約克地區有經濟需求的個人實現高等教育目標。
約克地區任何將在2023年秋季就讀高等教育機構(大學或學院課程)的12年級學生，家庭年收入為135,000加幣或以下，都可以申請。
學業成績優異的學生、通過參加課外活動為智障人士做出積極貢獻的學生、在社區服務項目中投入大量時間和精力的學生將被優先考慮。
Michelle Lau and Edward Lau於2017年共同創立了ME & Lau家族基金會，希望籌集資金支持大多倫多地區為智障人士提供服務的慈善組織和相關行業。
多年來，Michelle一直致力於支持少數族裔，重點是幫助婦女和兒童、低收入人群、新移民和智障人士，而Edward則積極參與社區智障人士的志願服務。今年5月3日，這對夫婦被多倫多社區生活授予Jim Turner紀念獎，以表彰他們的傑出的志願服務精神。
獎學金金額為1200加幣，申請截止日期為9月30日，頒獎典禮將於11月25日在萬錦市Varley美術館舉行。更多信息請訪問melaufamilyfoundation.com。