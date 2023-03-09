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為紀念國際婦女節，奧羅拉獲獎攝影師、詩人、媒體人施雅芳的最新藝術作品「我不是你的繆斯」正在King Heritage and Cultural Centre的「打破刻板印象」展覽中展出。
「我不是你的繆斯」是一個攝影和詩歌裝置藝術作品，包括一張手持相機和火鶴花的藝術家自拍照，和一張融入了詩句的飛舞的火鶴花的照片，照片裝置在兩面鏡子上。
「數世紀以來，女性身體被男性藝術家通過男性凝視表現在他們的作品中。這種慣常做法加深了一種刻板印像：男性是藝術家，女性是男性的繆斯和被物化的表現對象。」施雅芳在藝術家陳述中表示：「這個攝影和詩歌裝置作品揭示這個現象以及背後的結構性原因，是為了打破這個刻板印象，並表現女性是強有力的藝術創作者以及改變社會的強大力量。」
盡管在創作這個復雜但有意義的作品的過程中遇到了數個巨大挑戰，但施雅芳表示，在創作過程中得到了朋友們的愛和支持。「這是姐妹情誼的明證。」她說：「這是一個女性創作、和女性們一起完成、為女性們創作的作品。」
她感謝King Heritage and Cultural Centre為39位女性藝術家提供了展示她們強有力的作品和強有力聲音的空間，該展覽將持續到3月18日。
除了意在提升公眾對藝術中對女性身體物化以及相關慣常做法的認識，施雅芳還希望公眾關註女性在藝術界遭遇的身體剝削、性暴力，以及藝術家濫用權力的問題，以及更廣泛社會中存在的這類問題。
她還呼籲藝術界更多元地從女性的角度表現女性身體。
「安省美術館的『Her Flesh』這類展覽在從女性角度表現女性身體方面取得了進步，」施雅芳說：「但是，女性身體在藝術中的表現和女性藝術家在這類展覽中的代表性應該更多元，特別是就原住民女性、有色人種女性和移民女性而言。」
她希望藝術機構能夠更多地回應女性藝術家，尤其是原住民女性藝術家、有色人種女性藝術家和移民女性藝術家們的需求，為她們提供支持。
「女性的生命經驗，特別是原住民女性，有色人種女性和移民女性的生命經驗，應該得到尊重；她們的聲音應該被聽到；她們的願景應該是加拿大藝術也是公共生活的一部分。」施雅芳說。
通過交叉性女權主義和跨國女權主義視角，施雅芳的創作、新聞工作和倡權行動聚焦性別不平等、種族不平等和其它人權議題。她的紀實性和創作性攝影和詩歌作品個展在CONTACT攝影節、大學、公共圖書館展出。她在安省美術館聯展「Portraits of Resilience」中展出的作品「火」去年獲得約克區藝術委員會藝術獎之「堅韌獎」。
她的攝影和詩歌個展「火（二）」（Fire II)也將在3月份於奧羅拉公共圖書館展出，以紀念國際婦女節。