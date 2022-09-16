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今年6月29日至7月2日，46名FBLA加拿大頂級高中商業領袖前往芝加哥，代表加拿大未來領袖參加美國未來商業領袖全國領袖論壇，其中包括15名來自約克區的學生。
由全球最大的學生商業組織主辦的全國領導力論壇 (NLC) 聚集了來自美國、加拿大和中國的 9,000 多名高中生參加與商業相關的競賽活動。
加拿大參賽者通過在本國領導力比賽中獲得前三名來贏得競技資格。 CNLC 每年由加拿大分部 FBLA 主辦，為加拿大各地的1,750多名商業領袖提供機會。
15名來自約克區的參賽者中，有6名學生進入前10名，另有4名學生進入前15名。
FBLA加拿大分會媒體官員Kathy Dong說：「學生們參加了從經濟學到體育和娛樂管理等活動主題的競爭，他們沈浸在互動式研討會中，參觀了信息量巨大的展覽廳，並聽取了廣泛商業主題的激勵性演講。」
國際商務專業的決賽選手Juno Zhao表示，通過這些比賽項目，他獲得了與其他競爭者交往的機會，並從他們的經驗中學習到很多。Dong認為，在FBLA的所有成員都是成績優異的領導者，他們爭奪國際公認的獎項，與誌同道合的同伴建立聯系，並學習如何在商業世界中脫穎而出。
另一位參賽者Laura Gao在個人理財比拼中獲得第四名，她說她最喜歡的部分是在頒獎儀式上。「看到每個人走上舞臺是一個激動的時刻，每個人都在微笑和歡呼。我真的感受到了FBLA社區帶來的能量，我為那些獲獎的朋友和每個努力工作的人感到非常自豪。」