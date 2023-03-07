This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Lisa Queen at https://www.yorkregion.com/news-story/10858666-stars-align-to-create-sweet-spot-for-some-prospective-greater-toronto-area-homebuyers-broker-says/.
隨著加拿大央行暗示其已暫停加息，大多倫地區的抵押貸款和房屋經紀人表示，目前對一些潛在購房者來說可能是最佳時機，因為今年晚些時候房價可能上漲，而且銀行將會進一步收緊貸款政策。
來自 RATESDOTCA 的 Victor Tran 表示，近來抵押貸款經紀人收到的咨詢和預批申請激增。
「這可能意味著一直在觀望，等待抄底的潛在買家現在準備採取行動，」他說， 「我們看到預批數量大幅增加， 比我想像的要多得多。」
Tran 表示，更嚴格的聯邦貸款規則可能會在 2023 年下半年出臺。舉例來說，這意味著一個年收入10萬加幣的人現在有資格獲得45萬的抵押貸款，但新政後只能獲得 35萬。在這種情況下，許多購房者將不得不支付更高的首付或尋求其他貸款選擇來確保購房。
「貸款利率上升對房價下跌的影響最大。 儘管房價下跌，但由於高利率，大多數人仍然買不起房。 自 2007 年以來，我們從未見過如此高的利率，」Tran 補充道。
2023 年 1 月，GTA 的掛牌房源數量是過去 20 年來第二少的，這意味著可供出售的房屋數量更少了。多倫多地區房地產委員會的數據顯示，大多倫多地區目前的平均房價與 2022 年 2 月的頂峰值相比，下降了 22.17%。
2022 年 2 月 GTA 房屋的平均價格為 133 萬加幣，到 2023 年 1 月跌至約 104 萬加幣；在約克地區，這兩個數字略高，分別是 2022 年 2 月的平均房價為 159 萬加幣，到今年1月份，跌至129 萬加幣。
「儘管負擔能力和價格問題對很多人來說仍然是個挑戰，但我認為與 2022 年 2 月之前相比，現在是買家進入市場的好時機，」Tran 說。
「現在對於買家來說是一個更好的整體體驗，因為競購戰更少了，他們可以提出有條件的報價，比如以貸款融資、房屋檢查等為條件。在交易完成前有更多的時間和更少的壓力來做決定，要求多次看房和驗房。 總的來說，與市場高峰期相比，現在有更多的保護，對買家來說也更安全。」
Tran 還表示，目前市場有點陷入僵局，因為賣家希望賣到一年前市場火爆時高峰期的價格，而買家在利率居高不下的情況下，當然希望貸款更少，價格更低。
「目前的貸款利率是 15 年來最高的，而房價對大多數加拿大人來說是遙不可及的，」他說，「當然，也許我們會看到銷售和庫存增加，但是像 2022 年 3 月之前那樣火爆的房地產市場可能短期內不會重演了。」