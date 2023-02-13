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在萬錦市一個連招牌都沒有的普通地下室作坊裏，兩位來自香港的傳奇裁縫已經在這裏工作了近30年，服務的客戶主要來自於萬錦市、烈治文山和大多倫多地區。
宋文震和太太戚佩芳一直致力於手工製作旗袍。1996年移民加拿大之前，他們在香港的富人區擁有一家名為「淺水灣裁縫舖」的作坊，生意非常紅火。
長衫又稱旗袍，是中國傳統服飾的一種，於20世紀20年代發展起來，並在上海和香港等對外貿易開放的城市流行。
據宋太介紹:「我們過去服務的客戶都是香港的上流社會，非富即貴。」盡管做了充分的心理準備，宋師父夫婦在抵達加拿大最初的日子裡還是有些捉襟見肘，因為這裏沒有人認可他們的技能。
夫婦倆開始在報紙上找工作，最後勉強在製衣廠搵到一份工。宋太回憶說:「我們每天拼命工作，但帶回家的錢卻不夠吃飯。」後來，通過幫別人修改衣服，他們逐漸積累了一些人脈，並最終決定做回老本行——定做旗袍。
宋師父生長在一個三代裁縫世家，很小的時候就從父親那裏學會了手工縫製衣服。然而，如今的宋師父卻對自己這門祖傳手藝有點消極，因為他認為旗袍的時代已經一去不復返了，做旗袍現在只是一種愛好，不能養家糊口。
通常來說，宋師父夫婦倆需要兩周到兩個月的時間來定製一件旗袍，在最終呈現給客戶之前，至少還要試穿兩次。「從量身到裁減，從收邊到盤扣，整個過程既麻煩又耗時，所以一件旗袍手工費很貴，」宋師父坦率地說，「隨著顧客的減少，市場需求也在減少，一年當中訂單有限，如果不能賺錢，誰還願意從事這個行業?」
宋太表示，堅持手工一針一線縫製旗袍，需要一顆充滿熱愛的心和強烈的文化傳承動力，否則很難堅持下去。
「如果我們再年輕20歲，」宋太想象著，「我會嘗試引進技術和機器，增加產量，僅保留一些文化元素，不必再耗費大量人力和精力，也許會給這項古老的工藝帶來新的活力。但現在，我們年紀大了，心有余而力不足。」
2016年，宋師父夫婦開始考慮退休，他們想找一個人來繼承他們的事業，但這並不容易，因為就連他們的兩個兒子都不感興趣。
如果有人來當學徒，宋師父說他一定會毫無保留地教他們，因為旗袍承載著中國文化，端莊的服飾體現了中國的民族根源。
當被問到如果這項手工藝如果失傳了會不會很遺憾時，宋師父說會，也不會。雖然他不想成為最後一代裁縫，但他也明白很多行業都受到了機械化的影響，從食品工業到製造業，傳統服裝的製作也是必然的，只能順其自然。