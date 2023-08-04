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在意識到萬錦市和整個約克地區的藥房搶劫案激增後，萬錦市藥劑師協會 (MPA)希望採取行動，提高人們的認識，鼓勵藥劑師捍衛權利。
在新冠疫情和藥劑師被賦予了小病處方權等因素的加速下，整個醫藥行業在患者護理方面發揮著越來越重要的作用。
與此同時，根據 MPA 的數據，2022 年約克地區針對藥房的搶劫幾乎翻了兩番，使許多藥劑師和藥房工作人員因這些事件而遭受精神和身體上的創傷，而被盜的藥物也導致了阿片類藥物危機的不斷升級。
去年8月15日，萬錦市的Healthplex 藥房發生了一起搶劫案。 「事情發生在下午早些時候，」店主兼藥劑師 Viral Vyas 說。 短短幾分鐘內，一些完全蒙面的年輕人就搶走了氫嗎啡酮糖漿、Percocet和氫可酮等處方藥，然後駕駛一輛裝有偷來的車牌的車輛逃跑。
儘管事件中沒有人受傷，但Vyas還是失去了兩名員工，因為「他們因搶劫而受到嚴重心裡創傷，不得不辭職」。
約克警局將這些藥店搶劫案描述為有組織的犯罪團伙持槍、刀具和其他武器，對藥房進行敵對和暴力襲擊，以獲取麻醉品和搶奪現金。
至於藥房搶劫案激增背後的原因，警官Gary Sangha認為，有多種因素，包括住房、成癮、缺乏社會支持、精神問題和經濟困難。
他保證說，警方每天都在不遺餘力地尋找和逮捕竊賊，但有些調查時間較長，涉及多名嫌疑人。
Sangha補充道：「警方要求大家成為最好的證人。」他指出，警局每天都忙於處理大量湧入的舉報，如果受害者能夠提供有效和準確的信息，肯定會加快破案速度。
他同時建議藥店老闆採取自我保護措施，例如，關店時保持燈亮，設置警報器和高清攝像頭，調整貨架高度以免遮擋視線，避免窗戶佈滿貼紙等。
除了這些常規提示，MPA 還與安大略省藥劑師協會和安大略省藥劑師學院（下稱學院）合作，呼籲盡快在全省範圍內安裝延時保險箱，以加強所有社區藥房的安全。
延時保險箱有一個電子定時器，在輸入正確的密碼後經過預設的時間段後才可進入。
Vyas目前已按要求訂購了延時保險箱，但他不確定該設備能否為他的藥房帶來所需的保護。 他擔心的問題之一是，如果盜賊無法快速獲得毒品，他們可能會升級為暴力行為。
學院的調查員Lisa Simpson強調，延時保險箱和醒目的標牌目的是阻止小偷進入藥房，從根本上防止此類犯罪。
她說：「竊賊依賴於快速進出藥房，如果他們知道所有麻醉品都被存放在延時保險箱中，這是一種強大的威懾力。」
統計數據顯示，自2022年7月在阿爾伯塔省實施延時保險箱以來，卡爾加里的藥房搶劫案減少了80%，而埃德蒙頓則沒有發生藥房搶劫案。 BC省也在採取了包括安裝延時保險箱在內的安全措施，藥房搶劫案減少了 94%。
3 月 21 日，學院董事會批准了更新的政策，要求在所有社區藥房使用延時保險箱和相關標牌，任何人都不得豁免。 欲了解更多信息，請參閱藥房安全倡議https://www.ocpinfo.com/about/key-initiatives/pharmacy-safety-initiative/。