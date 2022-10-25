This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Irene Wong here.
西班牙人權監督機構 Safeguard Defenders 最近的一份報告顯示，中國在世界各地開設了非官方警察局，其中兩個在萬錦市。
萬錦市的中國派出所問題在10月13日舉行的萬錦市所有候選人公開會議上掀起了波瀾。
會議邀請公眾提問，並由主持人提問。該問題針對市長候選人以及競選地區議員的候選人。
「有媒體報導稱，中國政府在萬錦市設立了兩個警察局。這是真的嗎？如果是的話，您對此有何看法？」
市長候選人薛家平第一個做出回應，「關於他們是否在某個辦公樓裡設立了辦事處的問題，我還沒有時間與警方交談。但我只想說，我希望我們的聯邦政府和執法機構能夠採取適當的行動。我們絕不允許任何外國政府威脅我們社區的居民。我們的市政權力非常有限。我希望聯邦當局立即採取行動，確保居民安全。」
另一位市長候選人Don Hamilton隨後回應道：「這真是一個歷史性的時刻，市長和我居然在一件事情上達成了一致。我當然希望它不存在。但如果它確實存在，那麼我們當然需要解決它。」
以下是 9 位競選萬錦市區域議員的候選人的回答。
Jim Jones
「我過去幾週從報紙上看到了這個消息，我掌握的信息非常有限，但我很震驚這件事發生在加拿大。我對此並不高興。」
李國賢
「我不得不說，在我們邊境的美國警察是為了盤查，除了機場那些負責出入境管理的警察以外，其他國家（的警察）不可以隨意進入另一個國家。我不知道為什麼這種事會發生在加拿大，因為我們有邊界。我認為這是不應該允許發生的事情。」
Shanta Sundarason
「我很驚訝沒有其他人知道這件事，因為我之前就聽說過。我對競選約克區議員的陳國治今天的不在場感到失望，因為我認為他可以回答這個問題。」
何胡景
「我從未聽說過這個謠言。我是中國人，如果中國政府真的想這樣做，他們應該找我徵求意見或採取行動。我沒聽說過。我不明白這是什麼謠言。」
Greg Marcos
「我不確定該怎麼理解這件事，但如果這是真的，我也感到震驚。這種事不應該發生在加拿大。我們需要避免任何外國幹涉我們的政治，我們需要保護加拿大居民。它是可怕的。如果確實如此，我認為需要立即採取非常有力的行動，以確保萬錦居民受到保護，我們不需要國外幹預。」
Nirmala Armstrong
「我剛剛在谷歌快速搜索了一下，這完全是非法的。一個國家可以隨意去另一個國家去實施製裁嗎？我不明白。我們需要約克區議會向聯邦政府發出明確的信息，看看究竟是怎麼回事。這是不可接受的。」
譚國成
「我聽到這個消息後非常震驚。我認為作為區域委員會，我會鼓勵我們的團隊就此提出問詢，因為這是不可接受的。」
Ivy Lee 郵件回覆
「我從一位朋友那裡聽說，由於新冠疫情，一些中國人無法回國更新身份證。這個海外公安局只供人們更新身份證。」
陳國治以競選誌願者 Karen 的名義通過郵件回復
「加拿大的執法是各級政府運營的警察部門的責任。任何有關國際和外交關係問題的疑慮最好直接向聯邦政府代表提出。如果當選，他（陳國治）打算繼續之前的作法，與約克警局保持聯繫，加強安全保護舉措，包括加強鄰裏監督計劃以及通過最強烈的反種族主義公共信息，在我們這個非常多元化的城市內促進包容和寬容。」
截至到10 月 18 日，我們沒有收到孫曉明和 Srini Suppira 的回覆。
根據Safeguard Defenders的報告，中國海外派出所均隸屬於中國兩個地方級的警察部門——福建省福州市公安局和浙江省青田縣公安局。
青田縣警方在中國舉行的新聞發布會上表示，海外派出所「為海外華人提供報警服務」，其中包括更新中國駕照。