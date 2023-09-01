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今年「孟嘗千叟宴」將於9月24日晚上6時假龍港漁粵舉行，旨在表揚社區長者對家庭及社會的無私貢獻。歡迎社區長者及其家人參與，提早慶祝中秋佳節。
中秋節也被稱為月餅節，是中國文化中非常重要的傳統節日之一。 日本、韓國、越南以及東亞和東南亞的其他國家也慶祝類似的節日。
本屆千叟宴上，社區長者及家人除可享用菜餚豐富的晚宴，還可於現場欣賞精彩歌舞表演 ，包括年青歌手Jonas M馮瑋晨獻唱經典金曲、躍鈴舞蹈藝術中心多位小朋友表演精采舞蹈；及參與賓果遊戲和義賣環節，75歲或以上參加者更可獲贈精美禮品一份。
此外，孟嘗會將送出50張免費餐券，讓75歲或以上長者有機會免費參加千叟宴 。
如欲參加 ，請在8月31日之前，到活動網頁www.monsheong.org/GSC登記；亦可於8月30日早上9時至下午4時致電289-452-0115登記。
大會將於9月1日以抽籤形式從已報名人士中抽出50位幸運兒 ，並於9月5日至8日期間通知得獎者。幸運長者需在活動當日出示身份證明文件，以核對身份及得獎資格。
今年是舉辦的第十五個年頭，敬老尊賢是華人傳統美德，孟嘗會鼓勵社區與長者共慶人月兩圓的佳節。