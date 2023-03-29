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長衫，也稱旗袍，被認為是中國時尚的縮影。 這種在1920年代發展起來的優雅剪裁禮服，在上海、香港等對外貿易開放的城市風靡一時。
在萬錦市這個港滬移民後裔佔很大比例的城市，雖然很多人還是想在春節、婚禮等重大場合穿一件屬於自己的旗袍，但如今已經很少有專門手工製作旗袍的老工匠了。
作為狂熱的旗袍愛好者，列治文山的黃朱珍妮擁有 400 多件獨一無二的手工定製旗袍。 一年四季，無論是居家休閒還是外出工作，她總是穿著一身華麗的旗袍。
「我已經習慣了天天穿，」這位大多倫多地區的行走旗袍代言人表示，在萬錦，千金易得，好裁縫難求。
「有時在拿到一塊上好的布料時，我會感到焦慮」，珍妮說，因為在這裡找不到滿意的旗袍裁縫，她只好帶著布料不遠千裏到香港加工，然後再帶回來。
淺水灣裁縫鋪是萬錦市為數不多的手工旗袍裁縫店之一。 兩位傳奇裁縫宋文震和太太戚佩芳在他們的地下工作室已經工作了近 30 年。
這對夫婦通常需要兩周到兩個月不等的時間來完成一件訂製旗袍，中間至少要試穿兩次才能最終呈現給客戶「從量身到裁減，從收邊到盤扣，整個過程既麻煩又耗時，所以一件旗袍手工費很貴，」宋師父坦率地說。
市場需求正在減少，一年當中訂單有限，「如果不能賺錢，誰還願意從事這個行業?」
2016年，宋師父夫婦開始考慮退休，他們想找一個人來繼承他們的事業，但這並不容易，因為就連他們的兩個兒子都不感興趣。
如果有人來當學徒，宋師父說他一定會毫無保留地教他們，因為旗袍承載著中國文化，最重要的是，他不想成為最後一代裁縫。
近兩年，香港駐多倫多經濟貿易辦事處先後舉辦旗袍展和超越國界展來推廣旗袍。
香港經貿處處長巫菀菁表示：「旗袍的縫紉技藝是聯合國教科文組織認定的非物質文化遺產，我們舉辦展覽也是為了展示這種既傳統又時尚的服裝的歷史及其文化重要性。」
大多倫多華人文化中心主任John Leung建議，當地文化和社區組織可以通過發起旗袍設計比賽、舉辦時裝秀、邀請上海和香港的工匠大師來本地授課等途徑，為這項古老的技藝註入新的活力。
他進一步闡述，像設計比賽這樣的活動，可以讓年輕設計師有機會了解、學習和喜歡這種服裝，最終將傳統文化元素融入現代設計，讓旗袍充滿活力、彈性和變革性，不僅適合特殊場合， 也可用於日常生活。
在Leung看來，萬錦市作為加拿大最多元化的社區之一有著得天獨厚的優勢，擁有龐大的亞裔人口、潛在客戶和工匠大師，以及西方前沿的藝術和審美觀念。 「完全可以讓這座充滿活力的城市成為中西文化的交匯點，」他補充說。