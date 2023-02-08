This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Irene Wong at https://www.yorkregion.com/news-story/10843664-markham-museum-develops-community-driven-exhibit-to-celebrate-chinese-residents/.
萬錦市博物館即將舉辦「縈繞中華文化：華人社區歷史和生活展覽」，呼籲並鼓勵華人社區積極參與，貢獻自己的故事並借出收藏品作展覽用途。該展覽將於今年5 月率先在網上啟動，隨後於 9 月開始在萬錦市博物館舉辦實體的畫廊展覽。
「萬錦市擁有充滿活力的華人社區，豐富了我們城市的文化結構，」萬錦市市長薛家平說，「這個激動人心的展覽為我們社區提供了一個獨特及第一手的機會瞭解加拿大華人的經歷。」
「我們想講述萬錦市和約克區的一個重要社區的故事，但在我們的主題展覽和博物館藏品中，華人社區參與的比例還是不夠，」萬錦市博物館館長說表示，「這個由社區推動的主題展覽將會與華人社區一起慶祝，並通過多場網上和實體巡回展覽吸引和教育更廣泛的社區。」
2023 年是《排華法案》頒布的 100 週年，這個法案是一項歧視性的法案，在1947年前，它一直禁止華人移民加拿大。直到許多加拿大華人在第二次世界大戰中作出了重大的貢獻和犧牲後，該法案才終於被廢止。
萬錦市有近 48% 的華人，其豐富的文化底蘊體現在本市的商店、餐館和慶祝活動等。
「縈繞中華文化：華人社區歷史和生活展覽」由約克區教育局及加拿大早期華人移民基金會合作推出，如果您有興趣參與該項目，請與 researchfacility@markham.ca 聯繫。