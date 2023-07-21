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7月1日，在加拿大舉國歡慶156歲生日之際，350多名華裔聚集在萬錦市新世紀皇宮，紀念《排華法案》頒布100週年，同時向早期加拿大鐵路華工致敬 。
在當晚由紀念加拿大鐵路華工基金會（FCCRWC）主辦的晚宴及頒獎典禮上，吳玉美（Landy Anderson）表示，對於大多數加拿大人來說，7 月 1 日是歡樂的國慶節，但對於華人社區來說，鑑於臭名昭著的《排華法案》於 1923 年 7 月 1 日生效，這一天也被稱為羞辱日。
吳玉美是該基金會的現任主席，她有著原住民血統，同時也是一位台山華裔人頭稅受害者和鐵路工人的孫女。
FCCRWC的使命之一就是促進關於中國鐵路工人對加拿大的貢獻的理解和認識，他們參與建設了第一條橫貫大陸的鐵路，在地理上、政治上和經濟上統一了加拿大。
該基金會於 1989 年豎立了一座紀念碑，以紀念在加拿大太平洋鐵路 (CPR) 建設過程中喪生的人。 紀念碑位於多倫多唐人街邊緣的羅傑斯中心腳下，每年7月1日都會在這裡舉行敬獻花圈儀式。
「招募這些中國鐵路工人的唯一目的就是承擔修建 CPR 落基山段艱鉅而危險的任務，」 FCCRWC 副主席胡龍傑表示。
從1880年到1885年，超過17,000名中國工人從中國南方省份廣東來到CPR鐵路的建設中，其中有4,000多人喪生。
「傷亡人數如此之高是因為中國工人被分配了最危險的任務，例如在隧道中引爆炸藥，」吳解釋說，更可悲的是，在鐵路竣工和「最後一顆釘子」儀式舉行的當天，也就是這些中國工人失業的日子，從此他們不得不開始在異國他鄉自生自滅。
為了遏止華人移民，加拿大政府於1885年頒布了《華人移民法》，要求所有來到加拿大的華人移民繳納人頭稅。 多年來，人頭稅從 50 加幣增至 100 加幣，然後又增至 500 加幣。
到1923 年 7 月 1 日，該法案升級為禁止幾乎所有中國人來到加拿大。
為了紀念中國鐵路工人的貢獻，吳美玉和她的基金會一直倡導在加拿大所有主要城市將2023年7月1日定為「鐵路華工日」。
「我們希望記住這些苦難，記住早期華工在面對對他們的生活和家庭產生了巨大影響的排華法案時所經歷的艱辛、痛苦和忍耐。」 她補充道：「整整100年過去了，我們要求前輩們的付出能得到認可，哪怕只有一天，這個要求並不過分。」
作家兼唐人街歷史學家Arlene Chan相信，每個人都需要了解完整的歷史，包括那些黑暗的篇章。
陳指出：「中國鐵路工人想要什麼？ 和其他新移民一樣，為了家人過上更好的生活而已。 加拿大是一個移民國家。 我們都在某個時間點從另一個地方來到這裡，加入原住民的行列。」
她讚賞 FCCRWC 的努力和「鐵路華工日」所代表的象徵意義，因為它們提醒華人社區永遠不要忘記前輩們的奮鬥和犧牲。
截至7月10日，FCCRWC收到了來自加拿大各省市的七份公告，宣布將2023年7月1日定為「鐵路華工日」，其中卑詩省是第一個宣布的，渥太華市和多倫多市緊隨其後。