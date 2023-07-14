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7月2日，在舉國歡度加拿大長週末期間，在萬錦市Featherstone公園舉行了一場紗麗民族服裝步行活動。
印度裔加拿大人與印度總領事Apoorva Srivastava和萬錦市區域議員李國賢一起參加了此次社區多元文化僑民的節日聚會，同時向領事Srivastava告別，她即將前往海外任職。
此次步行活動旨在促進健康和保健，支持萬錦食物銀行並展示印度文化、遺產和美食。
當天大家身穿的色彩繽紛的民族服裝通常是代代相傳的傳家寶，也可以是純粹的日常穿著的功能性服裝。
紗麗是印度、斯里蘭卡、巴基斯坦、孟加拉國和尼泊爾的傳統服裝。 這種外衣也被稱為「九碼奇觀」，包裹在身體周圍，長度為三到九米。 它通常由一塊顏色鮮豔、帶有刺繡的絲綢、棉布或最近流行的合成布組成。
Srivastava和李國賢當天下午分別發表演講，慶祝這一充滿活力的活動，並在約克地區警察的協助下為新德里大道舉行了剪綵儀式。