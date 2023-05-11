This story is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version at https://www.yorkregion.com/things-to-do/books/legendary-entrepreneur-cindy-lee-s-new-book-reveals-story-behind-asian-supermarket-chain-t-t/article_fd60bd70-8ac1-5c41-a49f-7417c3d68e9f.html
為紀念大統華超市成立30週年，創始人李羅昌鈺推出自傳《勇敢，就能翻轉人生》，回顧了這家加拿大最大的亞洲連鎖超市的發展歷程，以及她作為新移民、企業家和職場媽媽的經歷，希望能鼓勵更多有夢想的人。
3月9日，她在萬錦市大統華Warden分店舉行簽售會，不僅許多員工紛紛捧場，也吸引了眾多慕名而來的顧客。
經過30年的發展，大統華目前在BC省、艾伯塔省、安省和魁北克省經有30多家門店，員工超過10,000人。 不過，在1993 年成立之初，李做夢也沒想到它會發展到今天的規模。
「剛從台灣移民到加拿大的時候，我完全聽不懂人家在說什麼，我說的英語也經常讓人看起來很困惑，」她說，久而久之，自己變得像個孤獨的聾啞人，根本沒有人和她說話，她也不和別人說話，完全無法融入這個社會。
為了留在加拿大，她開始苦練英語，並義務到報稅公司上班，只為了積累更多本地工作經驗。
隨著李羅昌鈺的生活漸漸在唐人街安定下來，這位三個孩子的母親疲於每天照顧家庭並兼顧工作，於是她萌生了一個簡單的夢想——如果她需要的所有亞洲新鮮食品和雜貨都可以在同一家店內買到就好了，一定會節省很多時間和精力。
當時，整個加拿大都沒有一家大型一站式亞洲超市。
在她的丈夫、批發業務專家 Jack Lee 和早期投資者的幫助下，李羅昌鈺僅用了六個月的時間就在溫哥華開了兩家店，這就是以她的兩個女兒 Tina 和 Tiffany 命名的 T&T（大統華）的由來。
「很多人以為我有大資本家的助攻，起點很高，」她說，「但他們不知道的是，在開始的一段時間內，我虧了很多錢，幾乎無法堅持下去， 哭著想要放棄。」
只要方向對了，就應該堅持下去，遇到困難時，李羅昌鈺常常這樣安慰自己。
在她的新書中，李還首次分享了自己的62條內部教戰職場心法，包括如何換位思考、零售商實戰技巧，以及做一個獨立自信媽媽的心得體會。
「如果我的經歷能幫助別人少走一點彎路，那這本書就值得了，」她補充道。
目前該書繁體中文版可通過大統華官網購買，英文版正在籌備中，預計暑期發售。