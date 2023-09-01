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為了幫助被診斷患有自閉症譜系障礙 (ASD) 的兒童為即將到來的學年做準備，位於萬錦市的多倫多國泰獅子會向安省自閉症協會捐贈了 210 個兒童背包。
該非營利組織在主席 Michael Cheng 的領導下，致力於通過培養對有需要的人的同情和支持，為社區帶來正面影響。
Cheng表示，國泰獅子會了解自閉症兒童及其家人所面臨的獨特挑戰，這項計畫希望為他們提供一些基礎的學習工具以減輕部分負擔。
「我們相信社區和協作的力量，」 Cheng說， 「我們很榮幸能夠為這些年輕人的福祉做出貢獻，並幫助創造一個包容性的環境，讓每個孩子都有機會學習和成長。」
安省自閉症協會項目和志願者協調員Stephanie Maguire-Parish和Laura Webb接受了捐贈，並認可了國泰獅子會為豐富自閉症兒童的生活所做的貢獻。
獅子會成員周彥分享了他對該項目的熱情，他說：「我們很高興與安省自閉症協會合作為有需要的兒童提供支持。通過提供這些背包，我們希望向他們傳達關心，因為整個社區都關心他們的福祉。」