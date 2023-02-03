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1 月 23 日，萬錦市提交了 2023 年度預算，建議今年地稅增長 6.4%，運營預算總額為 4.309 億加元。
在名為「2023 年預算概覽」的市議會上，工作人員預計 2023 年的地稅將增加 6.4%，2024 年到 2026年的地稅將增加 93.3%。
主持會議的市長薛家平表示，「我認為 6.4%的增幅與我們以往經歷過的地稅增長都不一樣，」並補充說這將對居民和企業產生重大的壓力影響。
第23 號法案，即更快建造更多房屋法案，被普遍認為會對未來預算帶來重大壓力。為了促進開發商建設更多新房子，讓更多人能買得起房子，具體措施就是減少對開發商收取開發費用，鼓勵開發商多開發新建住房。
新建住宅需要一系列的配套市政服務，該法案發布前，市府會根據樓盤向開發商收取一定費用，這些費用最終就是轉嫁給住宅買家的封頂費。法案要求減少收取開發費用，市府執行該法案會減少財政收入，這部分虧空只能通過調高市政地稅來彌補，如此一來原來由新房買家承擔的費用就轉嫁到了市裏所有擁有房產的人頭上。報告預測，萬錦市未來有 78%的儲備金將會受到該法案影響。
第6區華裔議員楊綺清表示，今年為未來第23號法案的公園用地、增長研究和減少發展費用收取的影響增加了1%的稅率，相當於169.5萬元，另外為減少開發商費用再增加1%，即170萬元。
楊綺清說："因此，基本上，這都是由於省府第23號法案造成地稅瘋漲。"
萬錦市政府工作人員證實，這是假設維持基本服務的最壞情況，即萬錦不會從省裏得到任何資金來抵消發展商費用的損失。
薛家平將2%的增稅描述為"省級附加稅"。
他說：「我認為我們需要確定這2%的稅是省級強加給我們的，因為這與我們過去多年經營的方式無關，萬錦在所有大多倫多地區中平均地稅增幅最低。」他補充說：「希望將地稅增幅降至 3 -3.5%，但現實情況是，省級附加稅已有約 2%。」
萬錦市議會將於3月22日作出最後決定，並於3月24日舉行新聞發布會。
2023年的預算包括4.309億元的日常運營費用，如垃圾、冬季鏟雪、網絡技術、娛樂、水電和保險。地稅可提供的資金為1.77億元。
萬錦市居民可以在未來兩個月即將舉行的一系列會議上了解更多關於2023年地稅和公用事業預算的信息。所有的預算會議都對公眾開放，議程、文檔和分類都可以在markham.ca上找到。
會議的具體日期為：
- 1 月 27 日和 30 日——資本預算和資金概覽、擬議預算要點以及資本預算項目例外審查；
- 2 月6 日——根據需要召開額外會議；
- 2 月15 日——主要運營預算、建築、規劃、工程和水廠運營預算；
- 2 月 17 日和 27 日——根據需要召開額外會議；
- 3 月 7 日——總務委員會——公開會議的預算報告；
- 3 月 9 日晚上 7 點 到晚上 9 點 — 公開會議，通過 Zoom 向公眾開放；
- 3 月 22 日——市議會會議——市議會決定；
- 3 月 24 日——預算新聞發布會
萬錦市議會曾於2021年12月14日批準了該市2022年5.337億元的預算，其中包括地稅加稅1.95%。