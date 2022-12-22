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利益衝突和道德專員Mario Dion在12月13日發布的一份報告中裁定，萬錦-康山選區的國會議員伍鳳儀違反了《利益衝突法》，因為她參與了一項導致將兩份政府合同授予一位朋友擁有的公司的程序。
2022 年 5 月，Dion在收到Selkirk-Interlake-Eastman 國會議員James Bezan的請求後發起了這項調查，Bezan當時是反對黨的影子道德部長。
調查發現，在2019 年 3 月和 2020 年 4 月，伍鳳儀的代表與 Amanda Alvaro 作為合夥人的公司簽署了媒體培訓服務合同。Dion表示，足夠的證據表明，伍鳳儀和 Alvaro 過去和現在都是符合《利益衝突法》中關於「朋友」的界定。
雖然伍鳳儀似乎沒有參與有關合同最終條款談判的後續討論，並且整個過程都委託給了 Jason Easton，但她證實 Easton 從2018年成為其幕僚長時，就知悉伍鳳儀與Alvaro的友誼。
「伍鳳儀部長從做出決定的那一刻，將聯邦合同授予自己朋友的公司，就陷入了利益衝突的漩渦。她本應退出整個過程，並從另一家供應商那裡獲得類似的服務，」Dion 總結道。
根據公開記錄，伍鳳儀成為部長以來，她和她的辦公室人員曾六次從外部承包商那裡獲得媒體培訓服務。 這些合同的價值從 5,840 加元到 24,995.60 加元不等。
其中兩次，承包商都是Pomp & Circumstance，這是一家由 Alvaro 和 Lindsay Mattick 共同創立和經營的公共關係機構。
在於2020 年4月8日簽署的一份合同中，規定費用為 15,000 加元不含稅（總金額為 16,950 加元）。Alvaro強調，這份合同是她們當年最小的合同，她通常不會接受這種小規模的合同，因為她們更側重於與私營部門客戶簽訂大型合同。
不管合同的價值如何，Dion 指出伍鳳儀兩次未能意識到涉及朋友的潛在利益衝突，這是她對《利益衝突法》規定的義務的疏忽。
「我當時的真誠努力沒有達到我個人對透明和負責任行為的高標準，加拿大人有權期望他們的民選官員做到這一點，」伍鳳儀說。 在道德專員發布報告的同一天，她在 Twitter 聲明中道歉，對自己的行為承擔全部責任，並承諾「不會再發生這種事」。
作為國際貿易、出口促進、小企業和經濟發展部部長，伍鳳儀在 2017 年 4 月於萬錦康山舉行的補選中當選國會議員。 她在隨後的 2019 年和 2021 年兩次大選中再次從同一選區勝出。