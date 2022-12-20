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萬錦多福醫院於2022年11月26日舉辦首屆萬福慈善晚宴，逾六百位賓客雲集希爾頓酒店，通過舞獅、Bee Gees Now现场表演等形式慶祝中華傳統文化。
多福醫院基金會希望透過這個慈善晚宴，喚發加拿大華人社區的自豪感，激勵華商與善長仁翁慷慨解囊，為萬錦多福醫院謀福祉。
「大家的慷慨支持能讓Oak Valley Health的萬錦多福醫院持續解決病人最殷切的醫療需要，同時無論在什麽情況，都能為每一位病人提供能拯救生命的治療，」多福醫院基金會行政總裁莊素德提到，政府的資金不能全面覆蓋所有儀器以及迫切項目的開支，這就是為 什麽像萬福慈善晚宴這樣活動對醫院來說很重要。
晚宴的籌款金額超過55萬，輕鬆完成了50萬的目標。莊素德表示，所有善款都將直接用於幫助提高醫院的護理質量，購買高需求的設備，如重症監護病床和嬰兒暖箱等。
首屆萬福慈善晚宴的共同籌辦主席，計有社區領袖，以及萬錦多福醫院基金會華社領袖理事會多個創會會員，包括溫建業，鄺國雄，陳熙宗，何應燊以及李志雲。
萬錦多福醫院華社領袖理事會於2016年成立，由華人社區商界領袖組成，旨在回饋醫院。
「無論是年輕或是較年長的家庭都有醫療需求，」萬錦多福醫院基金會華社領袖理事會共同主席、萬錦多福醫院基金會前任理事鄺國雄表示，醫院的持續發展與改善能讓整個社區受惠。
莊素德指出，萬錦社區有很大一部分是華人，醫院的服務客戶很大程度上也是如此。許多新移民和企業可能不太了解醫院在社區中所發揮的作用，但是多福醫院確實需要仰仗從社區中籌集到的資金，為每位患者提供拯救生命的治療。
為了反映和服務於加拿大最多樣化的社區，Oak Valley Health還提供口譯服務。除了現場翻譯、電話翻譯等，他們最近還推出了支持數百種語言的全天候實時視頻翻譯服務。
作為醫院的受惠者之一，同時也是 Oak Valley Health 健康數據管理經理的Elsie Lui分享了她的家庭對萬錦多福醫院如何改善病人健康的親身體驗。
她的父親患有長期心臟病而她的姐姐則患有罕見的纖維性骨失養症(McCune Albright Syndrome)需要長期護理。 這個疾病讓 Elsie 的姐姐的骨骼十分脆弱。
「我們在這個社區居住了超過三十年，多福醫院一直是我們的家庭醫院，」Lui 說，Oak Valley Health 的醫療團隊總是能確保病人得到最認真和最真誠的照料。能夠在近家的地方得到全部所需的醫療服務讓我的父親和姐姐能享有良好的生活質量。」