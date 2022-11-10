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來自大多倫多地區的90個加拿大星光兒童基金會家庭於10月22日在萬錦一家酒店裡享受了一場安全而獨特的「不給糖就搗蛋」活動。
專為所有年齡和不同行為能力的孩子設計，這些家庭參觀了 30 間裝飾齊全的酒店套房，分別有不同的萬聖節主題、活動、款待和贈品。一些客房還設有治療犬、骷髏搖滾樂隊等特色。
「多年來，我們舉辦了許多萬聖節活動；但是由於疫情，許多活動在過去幾年中被擱置了，」星光基金會多倫多辦公室執行董事Trevor Dicaire表示，「不給糖就搗蛋是許多孩子和家庭最喜歡的活動，很高興它今年終於回歸了。」
對其中一些孩子來說，Trick or Suite 是他們第一次享受完整的不給糖就搗蛋的體驗。有的孩子免疫系統受損，無法承受隨意串門帶來的風險；還有的孩子行動不便，難以挨家挨戶去討糖。因此，萬聖節這個小朋友們非常期待的節日對一些家庭來說是一個難題。
該活動是加拿大星光基金會 《偉大的逃跑心願》 計劃的一部分，目的是把這些重病兒童家庭通過活動聚在一起，創造新的回憶和友誼。
Dicaire 說，當一個孩子只知道去醫院就診或擔心自己的健康狀況時，諸如此類的分心和玩樂對他們的心理健康至關重要，它提醒他們可以去做任何事情。
家長 Bridget Ku 和她的小兒子一起參加了當天的活動，並認為此次經歷非常棒。「我們參加了星光加拿大舉辦的很多活動，這是第一次參與 Treat or Suite，工作人員全都全力以赴，這種感覺太棒了，」她說。
Ku也肯定了這樣的活動給孩子們帶來的益處。 「很高興能在外面與其他有特殊需要的家庭共度時光。星光基金會總是為孩子們創造令人驚嘆的空間，讓他們有機會做自己，這對他們的心理健康和福祉非常有益。」
加拿大星光兒童基金會的使命是做任何藥物都做不到的事情——為重病兒童及其家人創造無價的微笑和回憶。 30 多年來，他們一直通過為整個家庭設計獨特的醫院到家計劃，將歡樂傳播給全國生病的孩子。
「我們目前正準備在即將到來的假期傳播更多的微笑。來自加拿大各地的星光兒童及其家人將於今年 12 月在當地的玩具反鬥城享受私人 VIP 購物狂歡，」Dicaire 說，他希望通過這些活動認識的家庭和孩子能夠建立持久的聯繫、友誼，並為各自的生活打氣。
更多關於加拿大星光兒童基金會的更多信息，請訪問 https://www.starlightcanada.org/。