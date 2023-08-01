This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Lisa Queen at https://www.yorkregion.com/news/i-want-us-to-be-known-as-one-of-the-most-inclusive-communities-in-canada/article_30bc5951-a4c4-5413-95a8-8bc7a3a28bf3.html.
近年來，紐馬克特的人口結構不斷變化。該鎮目前約有 91,500 名居民，在過去十年中增加了約 10,000 人。
人口變化也帶來了文化構成的變化，如今紐馬克特有超過三分之一的人口是移民。
2011年，該鎮只有8.75%的居民不以英語或法語為母語。 最常見的非官方語言是意大利語、俄語、西班牙語和德語。
到 2021 年，這一比例躍升至 23.2%，普通話、伊朗語、波斯語、俄語和粵語是除官方語言外最常用的語言。
與此同時，紐馬克特過去絕大多數是房主，但現在幾乎四分之一的居民是租戶。
市長John Taylor表示，隨著房價飛漲，如今 50% 或更多的高中生可能永遠買不起房。他補充說，如果租賃住房危機得不到解決，企業將無法僱傭到需要的員工，也會給這些負擔不起在社區居住費用的員工增加生活困難。
紐馬克特人口老齡化的特徵也逐漸顯現。 目前居民的平均年齡為 41 歲，而 2016 年為 39 歲。
近年來，紐馬克特迎來了不斷壯大的 2SLGBTQ+ 社區，並成為最大的驕傲大遊行和相關節日的舉辦地之一。
「這座城鎮在很多方面都發生了很大的變化和發展。 對於很多人來說，改變是一個棘手的話題，但它同時帶來了各種形式的挑戰和機遇，」 Taylor說。
「我真正想強調的一件事是，當我們作為一個城鎮向前發展時，我希望我們成為加拿大最具包容性的社區之一。 當你談論包容性和多樣性時，我們經常犯的錯誤是只考慮原籍國，即加拿大新移民，但多樣性遠不止於此，還包括不同身體和發育能力的居民。」
移民和社區服務中心執行董事Alfred Lam和紐馬克特中心經理Clement Kuo表示，紐馬克特是亞洲人口不斷增長的家園。
Lam說，工業化國家需要移民，因為人口老齡化、工人與退休人員比例下降、出生率低、無法滿足勞動力需求以及缺乏熟練專業人員。吸引新移民是紐馬克特未來成功的關鍵。
他同時指出，重要的是不能把所有亞洲新移民一概而論，要認識到不同背景的居民有特定的需求。
「因此，問題不僅僅是支持『不斷增長的亞洲』人口，而是建立一個讓每個人都感到受到尊重和歡迎的社區，無論其特定的文化背景如何，」他說。
除了建設加拿大經濟外，移民還增添了社區和國家的活力。
「當優秀的人聚集在一起時，我們就能建設美好的城市和社區。 當你有足夠多的優秀社區聚集在一起時，你就會建立一個更好、更強大的國家。 我們在一起總是會更好，」 Lam說。
「我們還需要意識到，我們部分人口中仍然存在強烈的反移民情緒，這有時會產生有關移民社區的有害言論和虛假敘述。 儘管加拿大被認為是一個熱情好客、富有同情心的國家，但我們不能忽視過去種族主義的罪惡，例如針對中國勞工的人頭稅、第二次世界大戰期間的日本集中營，當然還有我們與原住民社區之間黑暗和可恥的歷史。至於我們從過去吸取了多少教訓，還有待觀察。」
Kuo對市長希望讓紐馬克特成為加拿大最多元化社區之一的目標表示讚賞。
「新移民需要機會建立自己的社交網絡和朋友圈。 我們需要為家庭聚會創造機會，讓老年人可以結交新朋友，讓兒童和青少年可以參與體育和娛樂活動等等，」他補充道。
「多元化社區的核心是讓每個人都感到安全和真正的歸屬感的地方。」