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來自奧羅拉的華裔攝影師、詩人和記者施雅芳最近將她從約克地區委員會獲得的獎金捐贈給了兩個非營利組織。
她的作品《Fire》，以女性遊行和反對反亞裔種族主義的攝影拼貼的形式，配上一首詩，在 AGO 的在線群展「Portraits of Resilience」中展出。 同時，《Fire》還獲得了約克地區藝術委員會今年舉辦的首屆 YR ARTS AWARD 的「韌性獎」。
施決定將她獲得的 1000 加元獎金悉數捐出，其中500加元給加拿大婦女基金會，另外500加元給平權會多倫多分會，分別用於支持她們爭取婦女權利和種族正義的事業。
「我的作品一直致力於女權和種族正義。我想把獎金回饋給社會，以支持婦女權利和種族正義的重要事業，」施說。
施的作品涵蓋了2017 年和 2018 年於多倫多、2019 年於華盛頓特區和 2020 年於英國倫敦拍攝的婦女遊行的紀實攝影，在中加兩國都舉辦过展覽。
除了紀實攝影，施還從事她認為與紀實攝影同樣重要的社會政治信息的藝術攝影工作，比如《Women’s Voices, Censorship and Resistance》，已在奧羅拉公共圖書館和豐業銀行 CONTACT 攝影節上展出。
「《女性的聲音、審查和抵抗》展示了具有象徵意義的鮮花和鐵絲網/柵欄，配以一首淒美而激烈的詩歌，」施解釋道： 「這個展覽讓觀眾意識到女性在發聲時所面臨的審查和壓迫，以及她們在威權國家的頑強抵抗。」
同時，這也提醒觀眾關註女性，特別是有色女性和移民女性面臨的障礙，尤其是當她們試圖讓自己的聲音被聽到，以及她們為在西方民主社會中被聽到而進行的激烈鬥爭。
由於 COVID-19 大流行，原定於 2021 年 3 月在奧羅拉公共圖書館舉辦的實物展覽被推遲，目前正在等待圖書館翻新項目的完成。
此前，施的作品《Sister Flowers》在2021年奧羅拉公共圖書館One Book One Aurora寫作大賽中獲得一等獎，作品《Threads, Rainbows and Auroras》一詩在2020年同一寫作大賽中獲得第二名。