This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Yoyo Yan at https://www.yorkregion.com/news/markham-deputy-mayor-michael-chan-sues-csis-2-leakers-2-reporters/article_6340bcaf-637e-52f4-ad76-6ea69c88443d.html.
萬錦副市長陳國治已經對加拿大安全情報局和該機構兩名僱員提起了訴訟，稱這兩名僱員「非法洩漏機密信息」，對像他這樣的華裔加拿大政客造成傷害。
在向安省高等法院提交的一份索賠聲明中，陳國治表示，2022年11月到2023年5月期間，這兩名匿名的安全局員工受到了「對中國出生的移民的刻板印象，認為他們不值得信任」的影響。
此外，這位前安省自由黨內閣部長還起訴了檢察官、加拿大司法部長、安全情報局的主任David Vigneault，以及《環球新聞》的在線調查記者Sam Cooper和《環球郵報》渥太華分社社長Robert Fife。
陳國治提出了總額達1000萬加幣的賠償金，因為他認為媒體的錯誤報導將他與外國干涉的指控聯繫在一起，給他的家人造成了永久性的傷害。
安全局沒有立即對這起訴訟發表評論，不過在之前回覆給yorkregion.com的郵件中，該機構表示，雖無法就陳國治一案提供具體細節，但證實了中華人民共和國對加拿大及人民的干預行為。
目前這些指控尚未在法庭上得到證實，也沒有提交任何辯護聲明。