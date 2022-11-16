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萬錦於人村的 Kathleen Gormley McKay 藝術中心將於 11 月 16 日至 20 日舉辦一位特別的烏克蘭藝術家 Violetta Radzilevych 的個人藝術展。
大約六個月前，Violetta 逃離了戰火紛飛的烏克蘭，帶著 7 歲的女兒艱難地在萬錦市定居下來。她迫切希望通過即將到來的展覽向人們展示自己的能力，從而在多倫多的藝術界重新站穩腳跟，早日自力更生。
Violetta很早就發現了她對藝術的熱愛和天賦。小時候，剛剛能握住畫筆時她就開始畫畫。她在 Grekov Odessa 藝術學校學習了五年，擔任學校畫廊的策展人，並在就讀期間從事藝術相關工作。
畢業後，Violetta 開始為各類商業和私人客戶設計主題廣泛的項目。 在烏克蘭，她經營自己的工作室已經有超過15年的歷史，在美術和裝飾藝術領域很有名。
然而，當俄羅斯決定入侵烏克蘭時，這一切都戛然而止。
「我們在 2021 年除夕剛剛搬了新家，」Violetta 回憶說，但僅僅兩個月後，當俄羅斯開始發動進攻後， Violetta 不得不離開她的家人、家鄉和自己已經非常成熟的事業。
逃亡的艱辛不言而喻。在德國過境時，她和女兒半夜被送到了一個極度偏僻的地方，由於語言不通，Violetta說自己除了抱著女兒哭，不知道還能做什麼。
最終，在輾轉了烏克蘭、摩爾多瓦、羅馬尼亞和德國後，Violetta和女兒拿到了移民加拿大的簽證，並最終抵達了多倫多皮爾遜機場。在那裡，好心的烏克蘭同胞 Lori Danyshyn-McBrien 和她的丈夫前去接機，並為母女倆提供了棲身之所。
「我們通過一個名為 Cornell Supports Ukrainian Families 的 Facebook 群組與 Violetta 建立了聯繫，」Lori 說，她對烏克蘭遭到無端襲擊感到非常沮喪，因為她的祖父母也來自烏克蘭。
儘管早就失去了聯繫，但Lori始終知道她在烏克蘭有一些親人。 「我對烏克蘭人有非常私人的感情，我發現如果什麼都不做我會很難受，但也知道我能做的非常少。」
因此，在了解到Violetta的情況後，Lori和丈夫毫不猶豫地決定幫助他們在加拿大安家落戶。
Violetta 是不幸的，她被迫離開家鄉，捨棄了曾經幸福的家庭和良好的事業。由於丈夫的加拿大簽證手續尚未完成，一家人現在仍然分居兩地。
同時，Violetta 又是幸運的。早在戰前，她就和丈夫開始學習英語，這為她迅速適應加拿大的生活打下了良好的基礎。而且，最重要的是，移居加拿大後，Violetta 的女兒不再需要因為隨時可能掉落在窗外的炸彈而驚慌失措，徹夜不眠。
展望未來，Violetta 的計劃是在這裡開設自己的工作室或成為一名美術老師。她作畫的媒介是亞克力，但也會油畫、水彩畫、粉彩和金箔畫，尤其擅長肖像畫、人物畫、大型壁畫、牆面裝飾創作等。她的作品包含了對家鄉的回憶和這個對歡迎她的國家的感激之情。
了解更多關於 Violetta 的信息並感受她用多種繪畫語言進行交流的能力，請訪問她的網頁https://radzilevichviolet.wixsite.com/my-site/my-portfolio。 「十一月向日葵」藝術展詳情如下：
日期：11月16日至20日
時間：下午 1 點到晚上 8:30
地址：197 Main St., Unionville Kathleen Gormley McKay 藝術中心