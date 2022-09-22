This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Irene Wong at https://www.yorkregion.com/news-story/10699018-markham-votes-candidate-profiles-and-hands-on-guide-for-casting-your-vote-in-markham/.
2022年市政和教務委員選舉將於10月24日舉行，市民當天可前往投票站，決定誰將在市議會、約克區議會和學校教育局代表他們的利益。
政府鼓勵居民充分了解每一位候選人及社區所面臨的問題後再行使投票權。以下是2022年角逐不同職位及地區的參選人名單：
市長：
Don Hamilton
Frank Scarpitti 薛家平（現任）
區域議員：
Nirmala Armstrong
Michael Chan 陳國治
Alan Ho 何胡景
Jim Jones（現任）
Ivy Lee 李信杏
Joe Li 李國賢（現任）
Greg Marcos
Sophia Sun 孫曉明
Shanta Sundarason
Srini Suppira
Allan Tam 譚國成
市議員：
第1選區
Keith Irish（現任）
Howard Shore
第2選區
Trina Kollis
Larry Lau 劉兆國
Ritch Lau 劉肇麟
Steven Sun 孫誌峰
Yan Wang 王艷
第3選區
Annie Chan 陳莉玲
Bill Chan 陳楚標
Robin Choy
Sheng Huang 黃勝
Reid McAlpine（現任）
Sandra Tam 譚貴瓊
第4選區
Karen Rea（現任）
Vid Sansanwal
第5選區
Ashok Bangia
Andrew Keyes（現任）
Sri Sivasubramaniam
第6選區
Amanda Yeung Collucci 楊綺清（現任）
Darren Soo
第7選區
Neetu Gupta
Shahzad Habib
Juanita Nathan
Nimisha Patel
第8選區
Isa Lee李思韻（現任）
Jack Levinson
Nihanthan Ratnasingham
Deepak Talreja
英語公共教育委員（約克區教育局）
第1及第8選區
Jenny Chen
Sarma Donepudi
Susan Geller
Srdjana Jaksic
Nafiseh Pourhassani
Karen Walton
第2及第6選區
Christine Calanchie
Ron Lynn 林勁浩
第3及第4選區
Ben Hendriks
Ed Law
Jerrica Lin 林小林
Xu Dong Lu
Nadhiena Shankar
Alyssa Shi
第5及第7選區
Ali Chatha
Michael Chen
Rukshan Para
Ruby Ratnasingham
Shusmita Sharma
Geetha Thambiah
英語天主教教育委員（約克區天主教教育局）
第1、第2、第3及第6選區
Carol Cotton
Luca Mele
Frances Tan
第4、第5、第7及第8選區
Frank Alexander
James Bush
Euphrashia Rajaindra
法語公共教育委員 (Conseil Scolaire Viamonde)
Nicolas Bigaignon
Stefania Sigurdson Forbes
Hanane Jaouich
法語天主教教育局委員(Conseil scolaire catholique MonAvenir)
Donald Blais
如何登記投票？
如果您在選舉日當天符合以下條件，就有資格在本屆萬錦市選中投票：
• 加拿大公民
• 年滿18歲
• 萬錦市居民，即本地業主或租戶（配偶符合條件也可）
在選舉之前記得檢查、更新或添加信息到市政選民名單，因為 2022 年萬錦市政選民名單與省級或聯邦選舉使用的名單不同。
10 月初，萬錦選舉中心將向所有在市政選民名單上登記投票的人發送選民信息信。如果您在10月12日之前沒有收到這封信，意味著您可能沒有在現有地址註冊成功。
提示，從 9 月 1 日起，您可以在萬錦市民中心（Markham Civic Centre）的聯絡中心，在投票日的任何投票站點或在萬錦市公共圖書館的所有分支進行網上註冊。
萬錦市共有8個選區，在交互地圖的搜索框中輸入您的地址，查找您所在的選區，也可以聯繫選民幫助熱線:vote@markham.ca或905-477-7000 ext. 8683 (VOTE)。
投票時間和地點
從 10 月 14 日至 24 日，萬錦選民將有 250 小時的時間進行在線投票或紙質投票。選擇最適合您的投票方式：
• 投票日（10 月 14 日至 10 月 24 日）在線投票：10月14日上午10點到10月24日晚上8點，您可以隨時隨地通過電腦、平板電腦或智能手機進行投票，也可以在任何一家萬錦公共圖書館分館的電腦上投票。
觀看視頻https://www.youtube.com/watch?v=n4iEdSbwa8s&feature=youtu.be以獲取有關如何在 2022 年萬錦市選舉中在線投票的分步說明。
市秘書及選舉官員Kimberley Kitteringham表示，通過提供從東海岸到西海岸的最大在線投票計劃，萬錦選舉中心為選民提供了一個安全、可靠、環保和非接觸式的選擇，讓他們可以參與今年的市政選舉。
• 提前投票日（10月20日至10月22日）紙質投票：10 月 20 日、21 日和 22 日上午 10 點至晚上 8 點，您可以在萬錦市任何投票站直接投票，請參考站點列表https://www.electionsmarkham.ca/en/voting/voting-places/。
• 最後投票日（10月24日）現場觸屏投票： 10 月 24 日上午 10 點至晚上 8 點，您可以在萬錦市任何一個投票點的觸摸屏上投票。
• 選舉辦公室（10月14日至22日）紙質投票： 10 月 14 日至 22 日上午 10 點至晚上 8 點，您可以在萬錦市民中心以紙質投票方式親自投票，請註意提前預約。
投票需要什麼證件？
您需要一份選民信息函和一張帶照片的身份證件才能投票。
如果您沒有選民信息信，您也可以攜帶兩張或多張身份證件，這些身份證件共同證明您的姓名、照片、年齡、地址和公民身份，此處https://www.electionsmarkham.ca/en/voting/ids-to-vote/查看可接受的身分證件列表。