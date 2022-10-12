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一個高中生、一個美術老師和一個餐館老闆有什麼共同點？他們都是企業家，也是萬錦市小企業社區的一部分。
去年 3 月，萬錦一間餐廳的老闆 Johnny Chan 找到了當地屢獲殊榮的藝術家和藝術老師Sylvia Chan，原因是他想找人設計一幅壁畫，將其展示在他位於多倫多市中心的餐廳 Poke Guys 的牆上，要求是創造性地展示他們的品牌。
「萬錦是一個對小企業主非常友好的地方，因為這個社區充滿了活力和增長潛力，」 Johnny說，「每個人都以某種方式聯繫在一起，與其他企業家合作的好處是我們永不放棄，我們總是願意互相幫助。」
Sylvia在收到Johnny的詢問後馬上就想到了自己的學生Ashlyn Wong，認為她必將十分適合這份工作。
Wong最近剛剛從Unionville高中畢業，現在正在Emily Carr藝術與設計大學就讀第一年的基礎課程。
2021 年，作為萬錦小企業中心暑期公司計劃的參與者， Wong 創辦了為客戶提供獨特刻字和藝術品服務的Shoops & Letters公司。在暑期公司項目中，所有符合條件的年輕人都能獲得高達 3,000 加幣的創業資金，並獲得實踐培訓和指導。
當被問及為什麼創業時，Wong表示，「我創辦這家公司，是為了將我對刻字和書法的熱情轉化為可以分享和給社區帶來益處的東西。」
暑期公司項目幫助Wong實現了她的計劃，並提供了一些實用技巧，指導她度過了公司發展過程中遇到的一些煩惱。
她後來得知，她的藝術老師Sylvia也是萬錦小企業中心的一項資助計劃 Starter Company（現為 Starter Company Plus）的受益者。那是在 2016 年，Sylvia得到了 5,000 加幣的啟動資金以及商業建議和指導，正是這些協助讓她最終創建了自己的藝術工作室 Sylvia Chan Art。
幾年後，她又開設了自己的藝術學校Creative Genius Academy。
「萬錦小企業中心幫助我們與導師配對，進行財務預測並製定商業計劃，這對新手企業非常有幫助，」Sylvia 說，因為這些指導可以為將來生意的發展壯大奠定良好的基礎。
現在，Sylvia 通過自己的方式來回饋社區，她成為了Starter Company Plus項目的導師並鼓勵她的學生們去積極創業。
約克大學位於萬錦市的創業孵化器YSpace 的創業部門副主任David Kwok 表示，「支持一名企業家確實需要一整個村莊的力量，而萬錦市則擁有促進所有領域創新的完美生態系統。」 YSpace 除了是約克大學在萬錦市的創業孵化器，也參與了小企業中心的暑期公司項目。
萬錦市經濟增長、文化和創業部主任 Chris Rickett 認為，對於萬錦市的企業主來說，獲得合適的人員和資源非常重要，這不僅有助於他們的企業啟動，而且可以將其業務提升至下一個級別。
「我們為萬錦市小企業中心的存在感到自豪，他們通過各種小型企業資助項目和廣泛的講習班和研討會等，幫助企業家將他們的商業理念變為現實，」他說。
今年，萬錦小企業中心有 9 名學生成功推出了自己的暑期公司，另外還將有 8 名 Starter Company Plus 資助受益者。在過去五年中，小企業中心負責發放了超過 620,000 加元的資金，以支持小企業主實現他們的夢想。
了解更多關於暑期公司項目的信息請訪問：markham.ca/SmallBusinessGrants；
Starter Company Plus項目請訪問：markham.ca/SmallBusinessGrants。