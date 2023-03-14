This story is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version at https://www.yorkregion.com/community-story/10858409-markham-regional-coun-alan-ho-s-charity-show-raises-24k-for-autism-and-disability-organization/.
由萬錦市社區領袖組織的「景星麟鳳匯錦繡慈善音樂會」（We are Family Charity Roadshow 2023）於家庭日長周末期間在錦繡中華廣場舉行，旨在提高人們對自閉癥和殘障人士的關註。
「我認為人們有道德上互相幫助的義務，尤其是對那些殘障人士，」萬錦市區域議員何胡景說，他作為此次活動的聯合主席，希望更多人能夠了解，有殘疾或自閉癥的家庭成員是一個沈重的負擔，需要來自社會更多的關愛。
當天的義演由歌唱、舞蹈、琵琶、古箏、功夫扇等40個節目組成。
在讚助商、慈善表演者、誌願者和觀眾的支持下，共籌集了 24,000 加元用於支持那些自閉癥和殘疾人及其家人，善款由 DD Community Connector 和 華人自閉癥覺醒中心（Chinese Autism Awareness Center ）兩個受益人共享。
DD Community Connector 成立於 2014 年，為大多倫多地區的發育障礙人士，他們的家人和兄弟姐妹提供支持。該機構希望通過各種外展計劃，將發育障礙人士與誌願者、社區合作夥伴和專業從業者聯繫起來，豐富他們的生活。
華人自閉癥覺醒中心是一家在聯邦註冊的非營利組織，成立於 2017 年。
除了為華人社區提供語言支持外，CAAC還幫助廣大自閉癥患者治療、康復和融入社會，促進他們的身心發展，提高他們和家人的生活質量。
「通過我們社區的許多慈善活動，有無數種方式可以互相幫助，付出遠比回報收穫更多。」何議員說，「我發現，幫助那些有需要的人能夠獨特而難忘地豐富我們的生活。」