Southern Okanagan Secondary School in Oliver

Southern Okanagan Secondary School in Oliver is pictured in an undated Herald file photo.

 Special to The Herald

The following is a list of 2023 scholarship and bursary winners for Southern Okanagan Secondary School in Oliver:

Alex and Pat Jones Forman Bursary: Anabel Fridrich

Babbaljit Singh Brar Memorial Fund Bursary: Brandon Paetkau

Bhavsagar Sikh Temple Bursary: Harleen Mann, Harneet Grewal

Bill and Pat Graham Memorial Scholarship: Achile Kosaka, Blake Miller

Bonnett/Hindle Bursary: Anabel Fridrich, Nickolas Trakalo

Bruce Porteous Award: Damian Skolos

Burnett Bump Bursary: Maklen Zinger

Catholic Women's League Bursary: Matthew Mythen

Charlotte Campbell Memorial Bursary: Nickolas Trakalo

Christopher Jentsch Scholarship: Phi Thai

Dave Wight Memorial Scholarship: Colton Caverly

Desert Sun Counselling Award: Aikum Karwasra

District Authority Scholarship: Alex Hunker, Benjamin Cook, Damian Skolos, Emily Campol, Joseph Decker, Justin Vala, Kai Allen, Nicholas Lang, Zachary Nicholson

Dorothy & Ron Bonnett Memorial Scholarship: Madison Ramsay

Double O Quilters Grad Quilt: Anabel Fridrich

Dr. George & Carolyn Cope Scholarship: Madison Ramsay

Dumais Family Scholarship: Alex Hunker

Elizabeth Ann Meadows Scholarship: Parteek Gill

Fairview Mountain Scholarship: Maura Gaudet

Francis Family Scholarship: Nicholas Lang, Phi Thai

Gord Bonnett Scholarship: Kai Allen

Ivan Walker Memorial Scholarship: Dilshaan Dhaliwal

J.L. Wight Family Scholarship: Takdir Dhaliwal

Jack McKay Rotary Memorial Scholarship: Aikum Karwasra

Kiwanis Club Bursary: Alex Hunker, Aurie-Lee Jenkins, Bailey Kornelius, Emily Campol, Harnett Grewal, Julianna Austen, Justin Vala, Matthew Mythen, Nickolas Trakalo, Phi Thai, Tearance Louie

Lynne Smith Memorial Scholarship: Anabel Fridrich

Medical Staff of SOGH Scholarship: Harleen Mann

Mike Garrish Memorial Scholarship: Bailey Kornelius

Minnie Egerton Memorial Scholarship: Isaac Jones

Mountain West Bursary: Phi Thai

Murray Family Scholarship: Tearance Louie

Nick Jones Scholarship: Nicholas Lang

Okanagan Correction Centre Scholarship: Thunder Ray Louie

Okanagan Falls Lions Club Bursary: Harneet Grewal, Samantha Stanley

Okanagan Falls Senior Activity Bursary: Samantha Stanley

Oliver Ambassador Program Award: Anika Franzen-Brown, Phi Thai

Oliver Community Arts Council Bursary: Maura Gaudet, Sawyer Klone

Oliver Order of the Eastern Star: Samantha Stanley

Oliver Senior Center Bursary: Balkaran Sohi, Madison Ramsay

Oliver/Osoyoos Aktion Club Scholarship: Julianna Austen, Matthew Mythen, Alex Hunker

Pat McGibbon Memorial Scholarship: Maura Gaudet

Patricia Jean Gallie Scholarship: Aikum Karwasra, Anabel Fridrich, Anika Franzen-Brown, Benjamin Cook, Colton Caverly, Dilshaan Dhaliwal, Hudson Scanlon, Justin Vala, Matthew Mythen, Nicholas Lang, Samantha Stanley, Travis Schaffrick, Zachary Nicholson

Peer Counselling Bursary: Dilshaan Dhaliwal

Phuoi Thai Memorial Scholarship: Harleen Mann

Principals & Vice-Principals Association Bursary: Samantha Stanley

Riley Martin Inspirational Bursary: Damian Skolos

Robert Fleming Memorial Scholarship: Anabel Fridrich

Robert McDowell Foundation Scholarship: Andrew Teigen, Sawyer Klone

Ross Rutledge Award: Phi Thai, Takdir Dhaliwal

Rudi Guidi Memorial Scholarship: Benjamin Cook, Isaac Jones

Rotary Club of Oliver Service Above Self Scholarship: Harneet Grewal, Phi Thai, Samantha Stanley

School District 53 Academic Scholarship: Phi Thai, Samantha Stanley, Emily Campol, Nicholas Lang

Sharon Besler/Robert Baker Endowment Bursary: Nickolas Trakalo

Sheila Bull Memorial Scholarship: Travis Schaffrick

SOSS Alumni Anonymous Donor: Julianna Austen

SOSS Alumni Scholarship: Sawyer Klone

SOSS Enrichment Fund Society: Kai Allen

SOSS PAC Scholarship: Achile Kosaka, Brandon Paetkau, Dilshaan Dhaliwal, Travis Schaffrick

SOSTU Bursary: Aikum Karwasra, Benjamin Cook, Isaac Jones, Takdir Dhaliwal

South Okanagan Health Care Auxiliary: Harneet Grewal, Julianna Austen

South Okanagan Minor Hockey Bursary: Nicholas Lang

Terry Collis Memorial Scholarship: Bailey Kornelius

Times Chronicle Bursary: Samantha Stanley

Wine Country Racing Association Bursary: Joseph Decker

Youth Work in Trades: Alex Hunker, Bailey Kornelius, Damian Skolos, Dustin Cachola, Jake Riley, Joseph Decker, Kai Allen, Nicholas Lang