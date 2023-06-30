The following is a list of 2023 scholarship and bursary winners for Southern Okanagan Secondary School in Oliver:
Alex and Pat Jones Forman Bursary: Anabel Fridrich
Babbaljit Singh Brar Memorial Fund Bursary: Brandon Paetkau
Bhavsagar Sikh Temple Bursary: Harleen Mann, Harneet Grewal
Bill and Pat Graham Memorial Scholarship: Achile Kosaka, Blake Miller
Bonnett/Hindle Bursary: Anabel Fridrich, Nickolas Trakalo
Bruce Porteous Award: Damian Skolos
Burnett Bump Bursary: Maklen Zinger
Catholic Women's League Bursary: Matthew Mythen
Charlotte Campbell Memorial Bursary: Nickolas Trakalo
Christopher Jentsch Scholarship: Phi Thai
Dave Wight Memorial Scholarship: Colton Caverly
Desert Sun Counselling Award: Aikum Karwasra
District Authority Scholarship: Alex Hunker, Benjamin Cook, Damian Skolos, Emily Campol, Joseph Decker, Justin Vala, Kai Allen, Nicholas Lang, Zachary Nicholson
Dorothy & Ron Bonnett Memorial Scholarship: Madison Ramsay
Double O Quilters Grad Quilt: Anabel Fridrich
Dr. George & Carolyn Cope Scholarship: Madison Ramsay
Dumais Family Scholarship: Alex Hunker
Elizabeth Ann Meadows Scholarship: Parteek Gill
Fairview Mountain Scholarship: Maura Gaudet
Francis Family Scholarship: Nicholas Lang, Phi Thai
Gord Bonnett Scholarship: Kai Allen
Ivan Walker Memorial Scholarship: Dilshaan Dhaliwal
J.L. Wight Family Scholarship: Takdir Dhaliwal
Jack McKay Rotary Memorial Scholarship: Aikum Karwasra
Kiwanis Club Bursary: Alex Hunker, Aurie-Lee Jenkins, Bailey Kornelius, Emily Campol, Harnett Grewal, Julianna Austen, Justin Vala, Matthew Mythen, Nickolas Trakalo, Phi Thai, Tearance Louie
Lynne Smith Memorial Scholarship: Anabel Fridrich
Medical Staff of SOGH Scholarship: Harleen Mann
Mike Garrish Memorial Scholarship: Bailey Kornelius
Minnie Egerton Memorial Scholarship: Isaac Jones
Mountain West Bursary: Phi Thai
Murray Family Scholarship: Tearance Louie
Nick Jones Scholarship: Nicholas Lang
Okanagan Correction Centre Scholarship: Thunder Ray Louie
Okanagan Falls Lions Club Bursary: Harneet Grewal, Samantha Stanley
Okanagan Falls Senior Activity Bursary: Samantha Stanley
Oliver Ambassador Program Award: Anika Franzen-Brown, Phi Thai
Oliver Community Arts Council Bursary: Maura Gaudet, Sawyer Klone
Oliver Order of the Eastern Star: Samantha Stanley
Oliver Senior Center Bursary: Balkaran Sohi, Madison Ramsay
Oliver/Osoyoos Aktion Club Scholarship: Julianna Austen, Matthew Mythen, Alex Hunker
Pat McGibbon Memorial Scholarship: Maura Gaudet
Patricia Jean Gallie Scholarship: Aikum Karwasra, Anabel Fridrich, Anika Franzen-Brown, Benjamin Cook, Colton Caverly, Dilshaan Dhaliwal, Hudson Scanlon, Justin Vala, Matthew Mythen, Nicholas Lang, Samantha Stanley, Travis Schaffrick, Zachary Nicholson
Peer Counselling Bursary: Dilshaan Dhaliwal
Phuoi Thai Memorial Scholarship: Harleen Mann
Principals & Vice-Principals Association Bursary: Samantha Stanley
Riley Martin Inspirational Bursary: Damian Skolos
Robert Fleming Memorial Scholarship: Anabel Fridrich
Robert McDowell Foundation Scholarship: Andrew Teigen, Sawyer Klone
Ross Rutledge Award: Phi Thai, Takdir Dhaliwal
Rudi Guidi Memorial Scholarship: Benjamin Cook, Isaac Jones
Rotary Club of Oliver Service Above Self Scholarship: Harneet Grewal, Phi Thai, Samantha Stanley
School District 53 Academic Scholarship: Phi Thai, Samantha Stanley, Emily Campol, Nicholas Lang
Sharon Besler/Robert Baker Endowment Bursary: Nickolas Trakalo
Sheila Bull Memorial Scholarship: Travis Schaffrick
SOSS Alumni Anonymous Donor: Julianna Austen
SOSS Alumni Scholarship: Sawyer Klone
SOSS Enrichment Fund Society: Kai Allen
SOSS PAC Scholarship: Achile Kosaka, Brandon Paetkau, Dilshaan Dhaliwal, Travis Schaffrick
SOSTU Bursary: Aikum Karwasra, Benjamin Cook, Isaac Jones, Takdir Dhaliwal
South Okanagan Health Care Auxiliary: Harneet Grewal, Julianna Austen
South Okanagan Minor Hockey Bursary: Nicholas Lang
Terry Collis Memorial Scholarship: Bailey Kornelius
Times Chronicle Bursary: Samantha Stanley
Wine Country Racing Association Bursary: Joseph Decker
Youth Work in Trades: Alex Hunker, Bailey Kornelius, Damian Skolos, Dustin Cachola, Jake Riley, Joseph Decker, Kai Allen, Nicholas Lang