Osoyoos Secondary School

Osoyoos Secondary School

 Roy Wood file photo

The following is a list of scholarship and bursary recipients from Osoyoos Secondary School’s Class of 2023:

Bhavsagar Sikh Temple $500 scholarship: Yadwinder Kaler, Kulshan Aujla

JB Fabro Braga Memorial Scholarship $1,000 bursary: Inderpreet Dhaliwal

Mami’s Pizza $500 bursary: Vriti Bakshi

Osoyoos District Arts Council $500 bursary: Prabhnoor Samra

Super 8, Osoyoos $250 scholarship: Puneet Cheema, Kaiden Szarka

Town of Osoyoos $1,500 bursary: Helena Zakall, Chelsea Porras, Tarman Malhans

Wine Country Racing Association $500 bursary: Ashvin Dhaliwal

Babbaljit Singh Brar Memorial Fund $500 bursary: Ashvin Dhaliwal

Bordertown Vineyard & Estate Winery $500 bursary: Kulshan Aujla

Brian and Sheila Cudworth Memorial $1,000 bursary: Ashvin Dhaliwal, Matthew Pendergraft

Connor Long Memorial Scholarship Award $500 scholarship: Yadwinder Kaler

Desert Sun Counselling $400 bursary: Star Harkness

Ian Ritchie Memorial Bursary, $2,000 bursary: Prabhnoor Samra

Ian Ritchie Memorial Bursary, $1,000 bursary: Paige Hanson

Okanagan Similkameen Administrator’s Association $500 bursary: Peightyn Etty

Osoyoos Secondary Scholarship Foundation $500 scholarship: Peightyn Etty, Kulshan Aujla

Original Osoyoos Concert Series, $1,000 scholarship: Meran Robb

Rotary Club of Osoyoos, $1,000 scholarship Gabriella Acrech-Berezan, Austyn Balint

South Okanagan General Hospital Medical Staff, $2,000 scholarship: Helena Zakall

The Barkerson Scholarship, $500 scholarship: Connor Costa

The Fortitude Scholarship, $250 scholarship: Alesia Dortman

Times Chronicle, $500 scholarship: Vriti Bakshi

United Church Thrift Shop, $1,000 bursary/humanitarian: Vriti Bakshi, Puneet Cheema, Adele Cleland, Jasmeen Brar, Kourosh Rahmanian

Vaughn Dennis Memorial , $500 scholarship: Braden MacDonald

CUPE Local 523, $500 bursary: Kourosh Rahmanian, Adele Cleland, Peightyn Etty

David Lowton Memorial Bursary, $1,000 bursary: Charlie Burton

Dorosz Family, $500 bursary: Austyn Balint

Ivor & Heather Langley and Friends, $500 bursary: Madeline Bayliss

Kiwanis Club of Osoyoos, $500 scholarship: Vriti Bakshi, Austyn Balint

Osoyoos Credit Union, $1,500 bursary: Adele Cleland, Inderpreet Dhaliwal, Paige Hanson

Osoyoos Elks Lodge No. 436, $1,000 bursary: Austyn Balint, Madeline Bayliss, Paige Hanson

Osoyoos Golf Course, $500 scholarship: Paige Hanson, Adele Cleland

Osoyoos Volunteer Fire Department, $1,500 bursary: Kendra Huttema, Paige Hanson, Kiana Sikstrom

Royal Canadian Legion Branch No. 173, $2,000, bursary: Paige Hanson, Vriti Bakshi, Gabriella Acrech-Berezan, Alesia Dortman, Prabhnoor Samra, Kendra Huttema

South Okanagan Health Care Auxiliary, $2,500 bursary: Abigail Sabo

South Okanagan Minor Hockey Association SOMHA, $900 scholarship: Connor Costa

South Okanagan Similkameen Teachers' Union, $1,250 scholarship: Madeline Bayliss

South Okanagan Similkameen Teachers' Union, $550 bursary: Peightyn Etty

Charlotte Campbell Memorial Bursary, $850 bursary: Braden MacDonald

Dr. George and Caroline Cope Memorial, $500 scholarship: Madeline Bayliss

Sheila Bull Memorial Scholarship, $325 scholarship: Abigail Sabo

Nan and Alex Forman Bursary, $110 bursary: Kaiden Szarka

Okanagan Correctional Centre (OCC)  Scholarship, $500 scholarship: Adele Cleland

Terry Collis Memorial Scholarship, $500 scholarship: Jasmeen Brar

School District No. 53 Scholarship (Academic), $2,000 scholarship: Helena Zakall

School District No. 53 Scholarship (Trades/Non-Academic), $2,000 scholarship: Matthew Pendergraft

District/Authority Scholarship Award, $1,250 scholarship: Vriti Bakshi, Paige Hanson, Austyn Balint, Prabhnoor Samra

Youth Work in Trades, $1,000 scholarship: Braden MacDonald