The following is a list of scholarship and bursary recipients from Osoyoos Secondary School’s Class of 2023:
Bhavsagar Sikh Temple $500 scholarship: Yadwinder Kaler, Kulshan Aujla
JB Fabro Braga Memorial Scholarship $1,000 bursary: Inderpreet Dhaliwal
Mami’s Pizza $500 bursary: Vriti Bakshi
Osoyoos District Arts Council $500 bursary: Prabhnoor Samra
Super 8, Osoyoos $250 scholarship: Puneet Cheema, Kaiden Szarka
Town of Osoyoos $1,500 bursary: Helena Zakall, Chelsea Porras, Tarman Malhans
Wine Country Racing Association $500 bursary: Ashvin Dhaliwal
Babbaljit Singh Brar Memorial Fund $500 bursary: Ashvin Dhaliwal
Bordertown Vineyard & Estate Winery $500 bursary: Kulshan Aujla
Brian and Sheila Cudworth Memorial $1,000 bursary: Ashvin Dhaliwal, Matthew Pendergraft
Connor Long Memorial Scholarship Award $500 scholarship: Yadwinder Kaler
Desert Sun Counselling $400 bursary: Star Harkness
Ian Ritchie Memorial Bursary, $2,000 bursary: Prabhnoor Samra
Ian Ritchie Memorial Bursary, $1,000 bursary: Paige Hanson
Okanagan Similkameen Administrator’s Association $500 bursary: Peightyn Etty
Osoyoos Secondary Scholarship Foundation $500 scholarship: Peightyn Etty, Kulshan Aujla
Original Osoyoos Concert Series, $1,000 scholarship: Meran Robb
Rotary Club of Osoyoos, $1,000 scholarship Gabriella Acrech-Berezan, Austyn Balint
South Okanagan General Hospital Medical Staff, $2,000 scholarship: Helena Zakall
The Barkerson Scholarship, $500 scholarship: Connor Costa
The Fortitude Scholarship, $250 scholarship: Alesia Dortman
Times Chronicle, $500 scholarship: Vriti Bakshi
United Church Thrift Shop, $1,000 bursary/humanitarian: Vriti Bakshi, Puneet Cheema, Adele Cleland, Jasmeen Brar, Kourosh Rahmanian
Vaughn Dennis Memorial , $500 scholarship: Braden MacDonald
CUPE Local 523, $500 bursary: Kourosh Rahmanian, Adele Cleland, Peightyn Etty
David Lowton Memorial Bursary, $1,000 bursary: Charlie Burton
Dorosz Family, $500 bursary: Austyn Balint
Ivor & Heather Langley and Friends, $500 bursary: Madeline Bayliss
Kiwanis Club of Osoyoos, $500 scholarship: Vriti Bakshi, Austyn Balint
Osoyoos Credit Union, $1,500 bursary: Adele Cleland, Inderpreet Dhaliwal, Paige Hanson
Osoyoos Elks Lodge No. 436, $1,000 bursary: Austyn Balint, Madeline Bayliss, Paige Hanson
Osoyoos Golf Course, $500 scholarship: Paige Hanson, Adele Cleland
Osoyoos Volunteer Fire Department, $1,500 bursary: Kendra Huttema, Paige Hanson, Kiana Sikstrom
Royal Canadian Legion Branch No. 173, $2,000, bursary: Paige Hanson, Vriti Bakshi, Gabriella Acrech-Berezan, Alesia Dortman, Prabhnoor Samra, Kendra Huttema
South Okanagan Health Care Auxiliary, $2,500 bursary: Abigail Sabo
South Okanagan Minor Hockey Association SOMHA, $900 scholarship: Connor Costa
South Okanagan Similkameen Teachers' Union, $1,250 scholarship: Madeline Bayliss
South Okanagan Similkameen Teachers' Union, $550 bursary: Peightyn Etty
Charlotte Campbell Memorial Bursary, $850 bursary: Braden MacDonald
Dr. George and Caroline Cope Memorial, $500 scholarship: Madeline Bayliss
Sheila Bull Memorial Scholarship, $325 scholarship: Abigail Sabo
Nan and Alex Forman Bursary, $110 bursary: Kaiden Szarka
Okanagan Correctional Centre (OCC) Scholarship, $500 scholarship: Adele Cleland
Terry Collis Memorial Scholarship, $500 scholarship: Jasmeen Brar
School District No. 53 Scholarship (Academic), $2,000 scholarship: Helena Zakall
School District No. 53 Scholarship (Trades/Non-Academic), $2,000 scholarship: Matthew Pendergraft
District/Authority Scholarship Award, $1,250 scholarship: Vriti Bakshi, Paige Hanson, Austyn Balint, Prabhnoor Samra
Youth Work in Trades, $1,000 scholarship: Braden MacDonald