Sunday's Games
NFL
Dallas 31 Washington 21
Detroit 13 L.A. Chargers 10
San Francisco 41 Cincinnati 17
Houston 13 Jacksonville 12
Indianapolis 19 Tennessee 17
Baltimore 23 Arizona 17
New England 43 Miami 0
Buffalo 28 N.Y. Giants 14
Seattle 28 Pittsburgh 26
Green Bay 21 Minnesota 16
Kansas City 28 Oakland 10
Chicago 16 Denver 14
L.A. Rams 27 New Orleans 9
Atlanta 24 Philadelphia 20
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MLB
American League
Toronto 6 N.Y. Yankees 4
Cleveland 7 Minnesota 5
Baltimore 8 Detroit 2
Houston 12 Kansas City 3
Oakland 6 Texas 1
L.A. Angels 6 Tampa Bay 4
Seattle 11 Chicago White Sox 10
National League
Washington 7 Atlanta 0
Milwaukee 7 St. Louis 6
Chicago Cubs 16 Pittsburgh 6
Colorado 10 San Diego 5
San Francisco 2 Miami 1
Cincinnati 3 Arizona 1
L.A. Dodgers 3 N.Y. Mets 2
Interleague
Boston 6 Philadelphia 3
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MLS
D.C. United 1 Portland 0
Toronto FC 3 Colorado 2
Minnesota 3 Real Salt Lake 1
Seattle 4 New York 2
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